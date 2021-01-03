Четверо украинцев попали в "плен" в аэропорту Мехико, их удерживают без воды и связи, – СМИ

Четверо украинских яхтсменов – Владимир Кулик, Александр Орлюк, Александр Конев и Руслан Беляев – задержаны в аэропорту Мехико на двое суток.

Причин задержания местные правоохранители не объяснили, пишет "Апостроф". У всех забрали телефоны и документы, воды и пищи им не дают.

Как сообщил журналистам капитан яхты, на которой планировали выйти в море граждане Украины, Артем Шекольян, все документы у них в порядке, однако представители мексиканской миграционной службы их забрали. После этого начали задавать вопросы о подробностях поездки, к примеру, относительно точных названий гостиниц.

Связаться с посольством и родными задержанные не смогли, пишет издание. Украинский консул якобы сначала отказался предоставлять необходимую помощь, но затем сделал это после неоднократных требований.

"Все задержанные – члены команды яхты, где я являюсь капитаном. Всего таких команд три – мы собираемся выйти на маршрут в Калифорнийском заливе. Прилетели в Мехико вечером прошлого дня, в 19:30 из Амстердама, и вдруг половина моей команды – четверо, по непонятным причинам были задержаны. У них была оформлена заранее электронная виза, каждый из них имеет кучу перелетов. Поэтому то, что происходит сейчас, не поддается никаким объяснениям", – отметил капитан.

Он рассказал, что причиной задержания могут быть выборочные проверки, которые проводят сотрудники мексиканской миграционной службы, но точно не карантинные ограничения.

"У нас заполнены все необходимые ковидные анкеты, каждый из нас имеет ПЦР-тест, мы прошли проверку на соответствие требованиям мексиканской стороны в Амстердаме, никаких ковидных ограничений нет", – сказал он.

Шекольян рассказал, что в изоляторе мексиканской миграционной службы, кроме задержанных яхтсменов, находятся и другие украинцы.

"Когда я заходил в "обезьянник", заметил, что там человек из 15 было украинцев, и перспективы у них были сложные. Некоторые не знают языка и не понимали, чего от них хотят... Здесь это тенденция. Безусловно, консул должен быть активнее. Здесь реально задерживают наших граждан – не можешь заполнить по памяти анкету, значит, сиди", – уточнил он.

Также СМИ сообщили, что еще один находившийся в аэропорту Мехико украинец, капитан яхты Павел Непша сказал, что 2 января украинское консульство связалось по телефону с представителями миграционной службы Мексики и официально запросило известить, почему задержаны украинцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Мексике нашли расчлененные тела двух подростков: их разложили в контейнеры для кур.