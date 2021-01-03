Четверо українців потрапили в "полон" в аеропорту Мехіко, їх утримують без води та зв'язку, – ЗМІ

Четверо українських яхтсменів – Володимир Кулик, Олександр Орлюк, Олександр Конєв і Руслан Бєляєв – затримані в аеропорту Мехіко на дві доби.

Причин затримання місцеві правоохоронці не пояснили, пише "Апостроф". У всіх забрали телефони та документи, води та їжі їм не дають.

Як повідомив журналістам капітан яхти, на якій планували вийти в море громадяни України, Артем Шекольян, всі документи у них у порядку, проте представники мексиканської міграційної служби їх забрали. Після цього почали питати про подробиці поїздки, наприклад, щодо точних назв готелів.

Зв'язатися з посольством і рідними затримані не змогли, пише видання. Український консул нібито спочатку відмовився надавати необхідну допомогу, але потім зробив це після неодноразових вимог.

"Всі затримані – члени команди яхти, де я є капітаном. Всього таких команд три – ми збираємося вийти на маршрут у Каліфорнійській затоці. Прилетіли в Мехіко ввечері минулої доби, о 19:30 з Амстердама, і раптом половина моєї команди – четверо, із незрозумілих причин були затримані. У них була оформлена заздалегідь електронна віза, кожен з них має купу перельотів. Тому те, що відбувається зараз, не піддається жодним поясненням", – зазначив капітан.

Він розповів, що причиною затримання можуть бути вибіркові перевірки, які проводять співробітники мексиканської міграційної служби, але точно не карантинні обмеження.

"У нас заповнені всі необхідні ковідні анкети, кожен з нас має ПЛР-тест, ми пройшли перевірку на відповідність вимогам мексиканської сторони в Амстердамі, жодних ковідних обмежень немає", – сказав він.

Шекольян розповів, що в ізоляторі мексиканської міграційної служби, крім затриманих яхтсменів, знаходяться інші українці.

"Коли я заходив у "мавпятник", зауважив, що там десь з 15 було українців, і перспективи у них були складні. Деякі не знають мови та не розуміли, чого від них хочуть... Тут це тенденція. Безумовно, консул має бути активнішим. Тут реально затримують наших громадян – не можеш заповнити по пам'яті анкету, значить, сиди", – уточнив він.

Також ЗМІ повідомили, що ще один українець, який знаходився в аеропорту Мехіко, капітан яхти Павло Непша сказав, що 2 січня українське консульство зв'язалося телефоном із представниками міграційної служби Мексики та офіційно запросило пояснити, чому затримані українці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Мексиці знайшли розчленовані тіла двох підлітків: їх розклали в контейнери для курей.