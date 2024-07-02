Честное качество, а не из го*на и палок: Порошенко приобрел для защитников 4 тысячи FPV-дронов, сотни 'Мавиков' и окопные РЕБы

Петр Порошенко купил для бригад ВСУ 4 тысячи FPV-дронов, сотни "Мавиков", 28 комплексов окопного РЭБа на 90 миллионов гривен. Эта техника и оборудование будут переданы в 20 бригад.

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Об этом лидер "Европейской солидарности" рассказал в своем видео. Порошенко объяснил, почему больше всего закупает для фронта FPV-дронов.

"Один известный блоггер, воин сказал в интервью, что FPV-шки от волонтеров на фронте больше не нужны. Оказывается, что наше государство уже обеспечило все войско. Поэтому вчера попросил военных и волонтеров отписать, уместно ли тратить собственные средства на дроны, стоит ли их перенаправить на что-то другое", – рассказал Порошенко.

Он отметил – получил шквал сообщений и обращений, что FPV-шки от государства можно ожидать и 2, и 3 месяца, и качество часто несоответствующее.

"Итак, заявления заявлениями, а количество запросов на FPV только увеличивается", – констатирует Порошенко.

"Поэтому мы работаем дальше по FPV-дронам. Мы снабжаем наших воинов качественными аккумуляторами. У каждого – очень крутая и честная мощность, честная крепость. В каждом находится плата инициации, не надо никому ни на каких кустарных производствах что-нибудь паять, доказывать, собирать. Все идет идеального качества, лучше на фронте", – показывает Порошенко.

Пятый президент Украины также сообщил, что в этой партии помощи на фронт поедут 28 комплексов систем окопного РЭБа, сотни "Мавиков" – и дневных, и ночных.

"А также 700 ночных FPV, являющихся звездой, настоящим сокровищем. То есть у наших воинов будет возможность оперировать ночными FPV, уничтожая врага не только днем, но и ночью", – отметил он.

"Всего здесь 4 тысячи FPVшок, вместе с РЭБами и "Мавиками". Это все за одну поставку нашим Вооруженным силам", – сказал Петр Порошенко.

С начала полномасштабного вторжения помощь Вооруженным Силам Украины от Порошенко превысила 5,4 миллиарда гривен. Сейчас в приоритете – FPV-дроны, "Мавики", техника для фортификаций и средства РЭБ.