'Черноморская ТРК' попросила власть о поддержке и сохранении вещания в Крыму

Коллектив "Черноморской телерадиокомпании" обратился к вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову и председателю Комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрию Аристову с просьбой о финансовой поддержке и сохранении вещания на оккупированные территории.

Соответствующее письмо коллектива опубликовано на сайте ТРК. Там напомнили, что до начала вооруженной агрессии России против Украины и силового захвата Крыма, компания оставалась крупнейшей и самой популярной на территории полуострова.

В ее состав входили радиостанция "Ассоль" (104.8 FM), печатные еженедельники "События" и "Полуостров", интернет ресурсы: портал "Социальная страна", сайт "События", сайт "Черноморская ТРК" и сайт "Радио" Ассоль " .

Как сказано в письме, с 2014 года, с началом оккупации Крыма не подчинившись оккупационной власти, "Черноморская телерадиокомпания" подверглась жесткому прессингу и террору.

"1 августа 2014 года в здание, принадлежащее на праве собственности ООО "Черноморская телерадиокомпания", ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков. Они начали варварским способом демонтировать и вывозить дорогостоящее оборудование телекомпании, радио "Ассоль", редакции газеты и сайта "События". Оккупанты выставили на территории телекомпании круглосуточную вооруженную охрану и автобус с участниками незаконного формирования "крымская самооборона". После этого ООО "Черноморская ТРК", а точнее – часть коллектива без всякого оборудования была вынуждена переехать на свободную территорию Украины в город Киев. В очень сложных условиях нашей команде удалось восстановить вещание на всю территорию Украины, включая Крым и оккупированную часть Донбасса", – отметили журналисты.

В ТКР отметили, что с 2014 года ей пришлось пройти через серьезные испытания, связанные с потерей огромного количества оборудования, техники, здания для работы и информационных материалов, которые нарабатывались годами. Частично эти проблемы помогли решить предприниматели, являющиеся вынужденными переселенцами.

"Новой миссией нашей команды стало донесение до жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса правдивой информации о том, как живет свободная Украина, и информирование граждан Украины о ситуации на оккупированных территориях. Одним из ключевых направлений нашей работы стала информационная поддержка вынужденных переселенцев. К сожалению, за семь лет нашей борьбы за умы и души украинских граждан, которые вынужденно оказались жителями оккупированных территорий, внимание со стороны государства мы почувствовали лишь трижды", – сказано в письме.

Как отметили в компании, там надеялись на принятие госбюджета на 2021 год, в котором предусмотрена государственная поддержка телерадиокомпаний, что эвакуированы из Крыма и Донбасса и продолжают борьбу за единую независимую демократическую Украину.

"Сразу после обнародования бюджета наша компания обратилась к Минреинтеграции с просьбой выделить неотложную первоочередную помощь и соответствующей заявкой. Сейчас, по состоянию на конец февраля 2021 года, вопрос по неизвестным причинам до сих пор не сдвинулся. Сегодня" Черноморская ТРК" находится на грани выживания, и дальнейшее отсутствие финансовой поддержки приведет к прекращению трансляции программ. В связи с изложенным просим максимально ускорить выделение финансовой поддержки и не допустить прекращения вещания на оккупированные территории", – отметили журналисты.

В то же время там попросили во время подготовки изменений в Госбюджет рассмотреть возможность увеличения общей суммы финансовой поддержки для телерадиовещателей, работающих на оккупированные территории, поскольку, как сказано в письме, предусмотренные бюджетом деньги являются минимально необходимыми, но очевидно недостаточными для обеспечения эффективного информирования граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях.