Чернобыльская зона отчуждения получила собственный логотип. Фото

Чернобыльская зона отчуждения получила официальный логотип – его разработало украинское креативное агентство Вanda.

Он был представлен 19 февраля в Киеве во время официального мероприятия, пишет "Укринформ". Предыдущими проектами дизайнеров были, в частности, брендинг Ukraine Now, "Евровидения" и новый бренд ВДНХ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

За основу логотипа, разработанного агентством при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Госагентства по управлению Зоной отчуждения и Государственного агентства развития туризма, взяли форму поверхности реактора, взорвавшегося в 1986 году.

С каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Сами разработчики назвали свою работу "Невечный логотип". Конечная точка существования – 2064 год, когда Чернобыльская АЭС будет окончательно выведена из эксплуатации.

"Агентство Banda провело большую работу и с украинскими, и с зарубежными фокус-группами разного возраста и пола. Они создали портрет типичного посетителя Зоны отчуждения – и на основе разработали стратегию и бренд-бук. Что важно, эта работа была сделана для нас бесплатно", – отметил заместитель главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения Максим Шевчук.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что через 60 лет Чернобыльская зона должна превратиться в обычную территорию Украины, но в радиусе 10 км от заброшенного города никогда не будут жить люди.

Пошаговый порядок изменений в радиусе 30 км от Чернобыльской АЭС уже разработан в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов, рассказал министр экологии Роман Абрамовский.