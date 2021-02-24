Черниговщина одной из первых получила 6,8 тысяч доз вакцины от COVID-19

Черниговская область в среду, 24 февраля, одной из первых получила 6800 доз вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield), закупленной за средства государственного бюджета.

Как сообщила глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко, полученным препаратом в первую очередь провакцинируют тех работников медицинских учреждений, которые непосредственно контактируют с COVID-положительными пациентами, передает пресс-служба ОГА.

"Всего добровольная и бесплатная процедура предусматривает пять этапов. Следующим шагом станут прививки социальных работников, пожилых людей, спасателей и правоохранителей", – сообщила Коваленко.

Вместе с вакциной в регионы также доставили шприцы и боксы для безопасной утилизации. На первом этапе проводить прививки будет мобильная бригада Черниговского района, добавили в пресс-службе. Ежедневно она будет вакцинировать около 100 человек.

Вместе с Черниговщиной вакцину также получили Киев и Киевская область, Черкасская, Житомирская и Винницкая области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 февраля в Украину доставили первую партию вакцины против коронавируса для Украины от компании AstraZeneca. Она составляет 500 000 доз вакцины с локальным названием CoviShield.