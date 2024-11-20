Черная пятница-2024: точная дата в Украине, интересные факты по истории и советы для покупателей

История Черной пятницы начинается в 1941 году, когда президент США Франклин Рузвельт закрепил четвертый четверг ноября как День благодарения. Это решение дало американцам дополнительную неделю для праздничных покупок.

Видео дня

Через несколько десятилетий, в 1950-х, в Филадельфии термин "Черная пятница" получил новое значение из-за суматохи, вызванной послепраздничными футбольными матчами. А с 1980-х этот день стал символом массовых распродаж и невероятных скидок. Читайте на OBOZ.UA, когда черная пятница-2024 в Украине и откуда взялась эта традиция.

Возникновение названия

Первые упоминания о Черной пятнице связаны с трудностями, которые испытывала полиция Филадельфии из-за толп покупателей и болельщиков после Дня благодарения. Хотя впоследствии термин пытались заменить на "Большую пятницу", старое название закрепилось. Позже ее связали с бухгалтерским понятием "черных чернил", которое символизировало доходы магазинов.

Шоппинг как традиция

К концу 20 века Черная пятница превратилась в масштабное событие. Большие скидки и эксклюзивные предложения завлекали толпы покупателей. С развитием рекламы этот день приобрел мировой размах, распространившись далеко за пределы США. Черная пятница стала символом "умных покупок", но и причиной конкуренции среди клиентов, которые заранее занимали очереди в магазины.

Эволюция распродаж

Современная Черная пятница больше не ограничивается одним днем. Многие магазины начинают скидки еще за несколько дней до события, организуя целые недели распродаж. С появлением Киберпонедельника, который проходит после Черной пятницы, традиция перешла и в онлайн-пространство, привлекая покупателей со всего мира.

Черная пятница стала символом потребительской культуры, ежегодно набирающей обороты. Это не только возможность приобрести товары по скидкам, но и социальный феномен, объединяющий людей в погоне за выгодными предложениями. Хотя распродажи иногда вызывают хаос, они остаются неотделимой частью глобальной экономики и праздничного сезона.

Когда Черная пятница 2024

Это традиционная дата, ежегодно выпадающая на последнюю пятницу ноября. Именно в этот день магазины по всему миру предлагают скидки на разнообразные товары, начиная от электроники и одежды до бытовой техники и продуктов.

В этом году Черная пятница приходится на 29 ноября.

Эта дата связана с американским праздником Днем благодарения, всегда отмечаемым в четвертый четверг ноября. На следующий день после Дня благодарения, то есть в пятницу, начинается традиционный сезон рождественских покупок, и магазины устраивают масштабные распродажи, чтобы привлечь покупателей.

Как выгодно покупать в Черную пятницу

Черная пятница предлагает множество скидок, и необязательно толкаться в очередях магазинов, ведь онлайн-покупки могут быть не менее выгодны. Чтобы максимально воспользоваться предложениями, важно заранее подготовиться. Выберите интересующие вас интернет-магазины и добавьте товары в закладки. Это позволит быстро действовать при старте распродажи.

Планируйте начало шопинга на полночь. Именно в 00:00 начинается официальная распродажа, и самые лучшие предложения исчезают в первые минуты. Если хотите приобрести что-то конкретное, не медлите – конкуренция за популярные товары всегда высока.

Чтобы не стать жертвой маркетинговых трюков, следите за ценами заранее. Некоторые магазины повышают стоимость товаров в преддверии, создавая иллюзию скидок. Кроме того, обращайте внимание на реальные выгоды, сравнивая цены на разных платформах.

Остерегайтесь мошенников, которые активизируются в период Черной пятницы. Всегда проверяйте адреса сайтов и уклоняйтесь от подозрительных ссылок, которые могут перенаправить вас на фальшивые платформы. Безопасная оплата – ключевой момент удачного шопинга.

Ограничьте бюджет во избежание импульсивных покупок. Продуманный подход позволит избежать разочарований и сделать действительно выгодные приобретения. Черная пятница – это отличная возможность, но только для тех, кто подходит к ней разумно.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как не накупить лишнего в период черной пятницы. В дни скидок маркетологи и продавцы используют ряд уловок, которые могут сбить покупателя с толку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!