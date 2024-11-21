Через 'Резерв+' уже оформлено более 150 тыс. отсрочек: кто может получить и на каких основаниях

Недавно военнообязанные украинцы получили возможность оформлять отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+". На сегодняшний день такой функцией воспользовались уже более 150 тысяч человек.

Видео дня

Такой высокий показатель свидетельствует о том, что украинцы активно привыкают к цифровым инструментам и эффективно их используют. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

На сегодняшний день оформить отсрочку онлайн могут люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности. Также функция отсрочки в "Резерв+" доступна для студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке.

Черногоренко отметила, что в сервисе теперь стало доступно оформление отсрочки для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании.

"Мы добавили новый тип отсрочки для многодетных родителей. Теперь воспользоваться этой возможностью могут те, кто имеет троих или более несовершеннолетних детей в одном браке. Эта функция синхронизируется с другими реестрами, в частности, с Государственным реестром актов гражданского состояния Минюста", – рассказала Черногоренко.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", необходимо пройти авторизацию, выбрать соответствующий пункт в приложении и загрузить необходимые документы.

Напомним, Верховная Рада приняла несколько важных законопроектов, расширяющих права на отсрочку или освобождение от военной службы для отдельных категорий граждан. Это касается лиц, прошедших плен, а также родственников погибших или пропавших без вести во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!