Через полгода оккупанты вывезли через порт Мариуполя уже 160 тонн украденной продукции

Россияне незаконно перевалили в порту оккупированного Мариуполя 160 тыс тонн грузов только за первое полугодие 2024 года. Такую информацию распространили представители оккупационной администрации временно оккупированных территорий Донецкой области. Для сравнения, за весь 2023 год объем перевалки грузов по порту составил около 150 тыс. тонн, пишет ЦТС.

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Так, враг вывез из временно оккупированной Донбасса более 80 тысяч тонн украденного украинского зерна. Это уже новая партия урожая зерновых. А с начала года оккупанты организовали более 15 рейсов с украинским зерном.

Воровство украинского хлеба с временно оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Ранее также стало известно, что российские оккупанты вывозят из порта Бердянска награбленное зерно и металл, а привозят боекомплект и тяжелую технику.

Напомним, Россия угнала из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко: он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.