Через неделю ДТЭК вернул свет для 39 тыс. семей, обесточенных из-за обстрелов

С 19 по 25 февраля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 35 населенных пунктов и вернули электричество в дома 38,5 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, обесточенных из-за постоянных вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть свет в доме 31,7 тыс. семей в Донецкой области, где из-за постоянных обстрелов ежедневно повреждаются электросети и подстанции. Также из-за регулярных атак страдает Днепропетровщина, особенно юг региона. Здесь через неделю ремонтным бригадам удалось починить поврежденные сети и вернуть свет для 6,8 тысяч семей.

"С начала полномасштабной войны мы вернули свет уже 11 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киева. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Отмечается, что энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС. Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.