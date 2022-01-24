Украина постепенно превращается в приют для беженцев от Путина. Дает им некую безопасность, возможность жить. А в благодарность они...

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Найяскравішим прикладом такого біженця є письменник Марк Солонін, фахівець з літаків та історії Другої Світової війни. Він не став чекати, поки прийде виклик на допит із прокуратури міста Самари у справі про "викривлення історії", а втік за кордон і врешті оселився в Україні, де відкрив свій ютуб-канал для популяризації власних історичних досліджень та розповідей про улюблені літаки. Канал цей досить швидко набрав аудиторію і об'єднав російськомовних аматорів історії.

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І тут Солонін відчув себе справжнім просвітником - аякже, він може віщати для ста тисяч, для двохсот тисяч і розкривати їм очі на правдиву історію! А тому невдовзі вирішив розкрити очі на правдиву історію й українцям, які гостинно прийняли його. Тобто розкрити очі українцям... на українську історію. Бо хто, як не колишній інженер із Самари може розповісти нам про наше минуле?

Так буває, що отримавши успіх в якомусь питанні, людина раптом відчуває себе всесильною.

І почати він вирішив з історії Русі, яку, як виявилося, вважає... - правильно, "колискою трьох народів", все за комуністичним каноном. Це було смішно. Потім взявся за Галичину і випустив відео про те, кому вона належить - Україні чи Польщі. Це був другий дзвіночок.

І от нарешті - бінго! - вийшло відео про Степана Бандеру. Ну а хто ж іще нам розповість про "поганого Бандеру", як не самарський інженер!

Щоб вам не витрачати час на перегляд цього "шедевру", повідомимо головні його ідеї. Ідея перша: історія ОУН - це не історія України. Ідея друга: Галичина - це не Україна. Третя: ОУН і УВО були терористами і убивали українців. Четверта: Бандера, швидше за все, був завербований поляками. Потрібна п'ята? Будь ласка: УВО і ОУН фінансувалися німцями. Ну і так далі, так далі й так далі, весь набір російської пропаганди.

Тут уже наш терпець урвався, і тому ми вимушені висловитися щодо самого Солоніна. Існує два варіанти оцінки такої поведінки: або він є людиною глибоко аморальною, яка користується гостинністю українців і при цьому намагається плюнути їм, тобто нам, в обличчя, повчає і всіляко демонструє неповагу, хоча насправді не розбирається в наших справах. Або він є добре легендованим агентом Кремля, який під виглядом опозиціонера проліз до України і веде проти неї, тобто знову проти нас із вами, інформаційну війну. Кожен з читачів може обрати собі один з цих варіантів, бо третього не існує. Проте яким би не був ваш вибір, відповідь Солоніну може бути тільки одна: чемодан, вокзал, Самара!

Отут багато хто в коментах запитає: а чому ви не опонуєте Солоніну по суті? Хіба ті факти, що він наводить, не є правдою?

Відповідаємо: Солонін розуміється на українській історії приблизно так, як ми розуміємося на літаках Другої світової війни. Всі питання, що він їх торкається, вже десятки разів вивчені, обговорені, продискутовані та анатомовані українськими істориками, публіцистами, письменниками, блогерами та коментаторами. Нічого нового він не сказав і сказати не міг - уся ця маячня цілком вкладається у давно знайомий нам сюжет про "бєндєравци воєвалі за Гітлєра". Про що тут сперечатися, та й взагалі чи варто сперечатися з людиною, яка не знає нашого історичного контексту? Це все одно, що ми би написали статтю про те, що біплан має чотири крила - два основних і дві запаски, а потім вимагали, щоб Солонін відповідав нам по суті.

І для тих, хто не знає: особисто ми до Бандери ставимося критично, навіть трохи більше, ніж критично. Але це наш герой, наші проблеми, наш народ, наша країна і наша історія. Тому лізти в неї "самарським просвітителям" не варто. Не кажучи вже про те, що це неетично. Але хіба московити знають, що таке етика? Так, Солонін - типовий московит, хоч і оголошує себе євреєм. Бо євреї - народ давньої культури і чудово знають закони гостинності, а приїхати жити в чужу країну і гадити в ній можуть тільки московити, це їхня національна особливість.

Отже письменник Марк Солонін є або аморальним невігласом, або легендованим агентом Кремля. І в обох випадках йому не місце в Україні.

Чемодан, вокзал, Самара!