В первой президентской речи Зеленскому написали, что он будет защищать всех украинцев, потому что он знает, что нас - 65 МИЛЛИОНОВ!

За два года у власти офис президента уже подкорректировал эту патриотическую позицию и призвал на Евро-2020 болеть за национальную сборную... аж 40 МИЛЛИОНОВ ?!

Но это всего лишь проблема, а беда, которая перерастает в трагедию – в другом: в бездарной социально-экономической и гуманитарной политике, которая побуждает активных людей искать счастья по миру!

Далее текст на языке оригинала.

Вже багато мовлено і написано про тисячі лікарів , які не отримавши уваги від власної держави, поїхали до Польщі, Чехії… де поваги до них більше.

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Нині ж триває чергова хвиля української студентської міграції до Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії…

Як відомо, в Польщі нині вже навчається біля 40 тисяч наших студентів, що складає близько 55 відсотків від всіх іноземних студентів у цій країні.

Чому в цьому році кількість молодих українців, які повезуть гроші своїх батьків до Польщі не зменшиться, а збільшиться?

Справа у НЕАДЕКВАТНОСТІ використання інструменту ЗНО, яке за своєю природою правильне і корисне.

От вирішили освітянські чиновники математичне думання школярів рятувати: оголосили рік математики і тотальне ЗНО для всіх з математики! Щоправда, забули вчителів перепідготувати, відповідні програми і підручники оновити та технічне оснащення з інтернетом у кабінети математики до кожної школи забезпечити.

Тому й отримали результат - кожний третій випускник НЕ СКЛАВ ЗНО з МАТЕМАТИКИ! Але ж фахівці одразу попереджали про небезпеку тотального ЄДИНОГО ЗНО для всіх! Було очевидно, що математика потрібна, але тести потрібно було робити 2 РІВНІВ: для технічних і гуманітарних спеціальностей.

Тепер про обов‘язкове ЗНО з англійської мови для вступу в магістратуру ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.

Я шаную і поважаю значення англійської мови, звісно після УКРАЇНСЬКОЇ. Але в результаті маємо те, що більшість бакалаврів аграрного напряму, інженерів, вчителів шкіл… не пройшли випробування англійською і поїдуть вчитися у братню Польщу чи інші країни. Я тут мовчу про те, що ветеринари, агрономи, лісівники чи вчителі фізкультури та праці… якось могли б працювати без ідеального знання англійської, та й за роки магістратури могли підтягти цей головний предмет для наших рехформаторів на кошти американських платників податків.

А тепер про вимоги вузів Польщі для навчання українцями:

ЗВИЧАЙНИЙ ШКІЛЬНИЙ АТЕСТАТ з будь-якими оцінками, ГРОШІ і співбесіда ПОЛЬСЬКОЮ. Як показує практика, перші дві вимоги головні, бо протягом перших місяців навчання треба ходити на курси по вивченню польської мови.

Як бачимо, польські урядовці не переймаються підтримкою англійської мови, а пропагують вивчення своєї - польської мови.

І звичайно дбають про національну економіку та освіту - навчання у державних вишах щонайменше 800 євро на рік, у приватних - від 1 000 євро!

Тож, поки українські рехформатори на міжнародні та грантові гроші освоюють мільйони доларів, проводячи експерименти над вчителями і школярами й закриваючи школи, Польща радо зустрічає наших абітурієнтів та бакалаврів!

І найтрагічніше.

З кожним роком кількість заробітчан і студентів, які купують житло й працевлаштовуються після закінчення навчання в Польщі, зростає в ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПРОГРЕСІЇ.

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