Когда-то у меня была весьма интересная – по своему непривычному построению! – небольшая книжка Тони Кольтца о каком-то таинственном приключении в поезде, в которой читателю предлагалось стать как бы соавтором: постоянно выбирать один из двух предлагаемых вариантов продолжения и переходить на соответствующую страницу (с достаточно большим общим количеством вариантов вследствие повторяемого последовательного раздвоения).

Это был своеобразный литературный пример "разветвлённого алгоритма" с совершенно разнообразными финалами, причём финалами даже из разных жанров. (Книжек таких, кстати, издали целую серию – "ВЫБЕРИ СЕБЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ".)

Так вот – а разве не таково всё наше грешное существование? Только альтернативные (взаимно противоположные) варианты выбирать мы вынуждены перманентно – ежедневно, ежечасно, ежесекундно (в зависимости от значимости-важности-принципиальности каждого отдельного выбора), то есть имеем тот же алгоритм с разветвлениями, просто на протяжении всей жизни.

Вынуждены? А почему это, интересно, "вынуждены"??? Ведь это и есть всеми желанная СВОБОДА воли! Счастливая возможность постоянного выбора – без фатальной программы! Дар от Бога! Огромный аванс…

Умноженный – с Божьей помощью – на освобождение от крепостничества и (не сразу!) на независимость своего государства. И даже на такую себе [ну, уж какую обрели-сотворили-создали] демократию.

Кузнецы своего счастья.

"Кинули, надули"? Эти слова излюбовало совсем другое существо. Не наша лексика.