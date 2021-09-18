В МИД РФ вторжение СССР в Польшу назвали 'освободительным походом': разгорелся скандал

В России вторжение советских войск на территорию Польши 17 сентября 1939 года назвали "освободительным походом". Таким образом Красная армия якобы не подпустила вооруженные силы гитлеровской Германии к Минску.

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел РФ в Twitter, приуроченному к годовщине тех событий. В посте также сказано, что "народы западной Белоруси и западной Украины встретили советских солдат с ликованием".

📅 17 сентября 1939 г. Красная армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску.



Народы западной Белоруси и западной Украины встретили советских солдат с ликованием.



Подробнее 👇 pic.twitter.com/yk0by4aC1A — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 17, 2021

В комментариях пользователи раскритиковали российский МИД, обвинили его во лжи и напомнили авторам о подписанном в августе 1939-го пакте Молотова-Риббентропа. Этот документ предусматривал соглашение между Германией и СССР о ненападении и разделе сфер влияния в Европе.

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После этого МИД РФ уже в Facebook опубликовал новое заявление. В нем сказано, что военная операция Красной армии на востоке Польши "трактуется неоднозначно" зарубежными СМИ и учеными.

"Нередко транслируются откровенно пропагандистские тезисы с целью представить СССР как агрессора наравне с гитлеровской Германией...советское решение было, прежде всего, продиктовано необходимостью обеспечения национальной безопасности", – сказано в сообщении. Так в РФ объяснили подписание пакта Молотова-Риббентропа.

В ведомстве отметили, что вариантов было всего два: либо советские войска останавливают вермахт вдали от прежней границы СССР и Польши, либо гитлеровцам удается приблизиться к ней.

"Исход польской кампании в сентябре 1939 г. решило не вмешательство Красной армии, а военное превосходство Германии, слабая подготовленность и тактические просчеты польских вооруженных сил", – заявили в РФ.

В Польше уже отреагировали на такую позицию России. Пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Лукаш Ясина написал в Twitter, что действия СССР были агрессией, осуществленной в сговоре с нацистской Германией.

"Республика Польша не прекратила свое существование 17 сентября 1939 года. Жители оккупированных территорий вскоре стали жертвами преступлений, совершенных советским государством". – подчеркнул Ясина.

Nie było "wyzwolicielskiego pochodu" ale agresja dokonana w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. Rzeczpospolita Polska nie przestała istnieć 17 września 1939 roku. Mieszkańcy zajętych terenów rychło staną się ofiarami zbrodni dokonywanych przez sowieckie państwo. https://t.co/H4PBnW5oky — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) September 17, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин своим указом официально запретил говорить о том, что цели и мотивация советского государства были зеркальным отражением стремлений Третьего Рейха.