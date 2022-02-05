Почему следует обратить внимание на имбирь?

Имбирный корень, именно его мы ценим в растении, традиционно используется для лечения простуды. Польза объясняется преимущественно отхаркивающим, разогревающим эффектом, а также легким антимикробным действием его компонентов. Отмечу, что речь не идет о повышении иммунитета.

Имбирь стимулирует работу пищеварительной системы - улучшает процессы пищеварения, препятствует скоплению газов, имеет спазмолитический и легкий желчегонный эффект. Корень имбиря уменьшает тошноту, чем бы она ни была вызвана – морской болезнью, беременностью или отравлением.

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А еще имбирь может уменьшить чувство голода. Именно благодаря этому свойству, а не за счет мифического "сжигания жира" он может помочь людям, желающим нормализовать свой вес. В этом случае имбирный чай рекомендую пить несколько раз в день между едой.

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Чим корисний імбир?

Позитивними властивостями імбир зобов'язаний ефірним оліям, їх в кореневищі до 3%. Корінь багатий летючими маслами, які містять активний інгредієнт гінгерол та шогаол. З цими речовинами пов'язані антиоксидантні, протизапальні, знеболюючі, протипухлинні властивості рослини. Завдяки цим сполукам, люди з остеоартритом або ревматоїдним артритом відчувають зменшення болю та поліпшення рухливості при регулярному вживанні імбиру. Містить імбир і вітаміни, і мінерали, і амінокислоти. Але за рахунок великої кількості речовин, що подразнюють слизові, з'їсти свіжого кореня імбиру багато неможливо, та й шкідливо. Тому як джерело вітамінів і мінералів його розглядати не доводиться.

Одна з можливостей з'їсти більше імбиру це використовувати його як звичайний маринований овоч. Це традиційний японський продукт. Всі корисні властивості зберігаються, маринування пом'якшує його пекучий смак. Але він містить оцет. Тому маринований імбир - це не окрема страва, він може стати добавкою до страви. Використовують його трохи, маленькими шматочками.

Як вживати імбир?

Іноді можна просто пожувати шматочок свiжого кореня. Це допомагає при застуді, проблемах з ротовою порожниною або для попередження нападу нудоти.

З лікувальною метою використовують імбирний напій. Заварювати корінь легко - і сам по собі, або з чаєм, зеленим чи чорним. У напій часто додають м'яту, лимон, смородиновий лист, червоний пекучий перець. Імбирний чай популярний напій в холодну пору, коли потрібно швидко зігрітися. У кулінарії корінь використовують як приправу для приготування страв.

Коли читаєш про лікувальні властивості імбиру, здається, що це панацея, хочеться бігти за ним в магазин і поїсти його в своє задоволення. Нічого не вийде! Свіжого кореня багато не з'їси, до того ж його непомірне споживання може тільки нашкодити - викликати алергію, шлункові колiки і інші неприємні симптоми, з якими імбир покликаний боротися. Це стосується і напоїв. Не зловживайте, використовуйте не більше 2-3 чашок напоїв з ним на день.

Корінь імбиру - перевірений народний засіб. Помірне його споживання дозволяє урізноманітнити і збагатити раціон новими смаками та покращити стан здоров'я.