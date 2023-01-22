Чем оттереть следы соли и разводы из обуви: простые лайфхаки

Время от времени зимние дороги приходится обрабатывать против гололеда солью – это спасает от падений и травм, но портит обувь. Соль, попадая на кожу или текстиль, оставляет пятна. Поэтому каждую зиму снова возникает вопрос, как оттереть следы соли с обуви.

Видео дня

К счастью, эта задача вполне выполнима. OBOZREVATEL разбирался в тонкостях процесса ухода за ботинками и сапогами зимой.

Гладкая кожа или заменитель

Если разводы появились на обуви из гладкого материала, избавиться от них можно с помощью обычной теплой воды. Влажной мягкой губкой обработайте все пятна, в том числе почистить надо швы. Если загрязнение трудно удаляется, может помочь раствор из одной части воды и трех частей уксуса. Затем необходимо пройтись по всей поверхности обувной щеткой и оставить пару сушиться при комнатной температуре. Лучше мыть обувь на ночь, тогда к утру она хорошо просохнет. После чего на кожу нужно нанести защитный слой – это может быть касторовое масло, которое втирают с помощью ватного тампона, или фабричные средства для обуви.

Замша или нубук

Уход за пористыми замшами и нубуком требует специальной щетки. Причем обработать ею обувь нужно будет еще до мытья, чтобы удалить из материала всю пыль и следы любых загрязнений. А уже поле этого лучше всего очищать такую обувь с помощью уксуса. Мытье обычной водой может быть не слишком эффективным и повредить материал. А после того, как пара высохнет, на нее необходимо будет нанести влагоотталкивающий спрей.

Лакированная кожа

Обувь из лакированной кожи – рискованный выбор на зимний сезон, но если очень хочется завести себе такую пару, то кто может вас остановить? Впрочем, ухаживать за ней придется более тщательно. К примеру, хорошей идеей будет нанести на пару тонкий слой воска (именно воска – не парафина). Теплый воск нужно растереть по поверхности кожи, подождать, пока он застынет, аккуратно соскоблить все, что можно снять, а остальное заполировать мягкой тряпкой из микрофибры. В таком случае поверхность станет водоотталкивающей и соль к ней не будет приставать. Также можно чистить лакированные ботинки яичным белком, взбитым до однородного состояния. Щедро нанесите его на свою пару, оставьте на несколько минут, затем сотрите лишнее и обработайте кожу защитным спреем. Стирать следы соли с лака также можно с помощью разрезанной пополам луковицы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать свою обувь водонепроницаемой.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.