Чем очистить конфорки газовой плиты от жира: два способа для идеальной чистоты

Чтобы отчистить остатки пищи и жира на газовой плите, можно воспользоваться уксусом и пищевой содой. Эти два способа станут полезными для тех, кто хочет обойтись без химических средств.

Лайфхаками, как легко и безопасно отмыть газовые конфорки и варочную поверхность, поделились эксперты издания Рorady.interia. Они также рассказали, что это поможет избежать царапин и повреждений.

Если вы убираете регулярно, не нужно запасаться специализированными средствами – достаточно теплой воды и жидкости для мытья посуды. Если дома нет моющих средств или вы пытаетесь свести их использование к минимуму – приготовить чистящую смесь можно самостоятельно.

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Вам понадобится: уксус и вода, смешанные в пропорции 3:1. Высыпьте их в большую кастрюлю и доведите до кипения. Выключите плиту и смочите раствором загрязненные части плиты. Чтобы устранить хорошо пригоревшую грязь – используйте щетку или шарик из фольги.

Также можете смешать уксус с водой в равных пропорциях. Налейте в пульверизатор и распылите на проблемную поверхность, оставив минимум на четверть часа. Протрите потом мягкой губкой. Если грязь не отстала, повторите всю процедуру, затем насухо отполируйте бумажной салфеткой.

Сделайте пасту из теплой воды и пищевой соды. Она должна иметь густую консистенцию. Оставьте на несколько минут на грязной поверхности, потом сотрите все губкой или щеткой. Тщательно промойте водой.

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