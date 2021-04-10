Какие лекарства не влияют на ход ковид, а только на кошелек того, кто заболел?

1. Витамины. Не имеют никаких преимуществ, могут вызвать аллергические реакции (витамин С), сильную тошноту (цинк), гипервитаминоз (витимин Д).

2. Пробиотики. Не имеют никакого отношения к лечению ковида, но часто назначаются с антибактериальными препаратами при его осложнении. Ни один врач за границей не выписывает рецепт на пробиотик при ковиде. У нас пока эти чудо лекарства без которых "умирает" вся микрофлора у пациента, в голове того же пациента равноценна цитокинову шторму и по мнению пациента является опаснее самого ковида. С этого пользуются аптеки и убедить пациента в том, что можно спокойно лечиться без пробиотика, уже не реально, и занимает больше времени, чем конструктивный разговор о ковиде.

3. Аспирин. Не могу понять почему, но за рубежом его врачи не назначают при ковиде, а у нас без него не обходится ни один рецепт или рекомендация в интернете.

3. Имуносодуляторы, иммуностимуляторы.

Противопоказаны при ковиде, но мы должны ставать на те же грабли и каждый пациент должен проверить эти лекарства на себе, потому что так жизнь проходит впустую. Мы теперь все эксперты в иммунологии и знаем как лучше "поднимать" иммунитет.

4. Противовирусные препараты, которые никоим образом не влияют на коронавирус. Нет логики в их назначении, но попробовать же можно, потому что мы креативные.

5. Противовирусные препараты с 10 дня заболевания, в протоколе лечения. Мало того что это от 150 до 1000$ из кармана пациента, это же просто бизнес.

6. Интерферон был рекомендован одним из коллег, который имеет более 60 000 подписчиков в фейсбуке, поэтому как минимум эти пациенты верят в его чудодейственную силу при ковиде. На самом деле они не работают и это пустая трата времени и средств.

7. Гомеопатия при ковиде. Без комментариев. Есть те, кто верят, есть те, кто говорят, что их она спасла, но это до первого попадания в больницу, где она почему-то перестает работать.

Почему в реанимации действие гомеопатических препаратов не так эффективно, как дома на диване перед телевизором.

8. Фитотерапия при ковиде.

Читайте пункт номер 7 о гомеопатии, все практически то же самое.

Зачем я написал этот пост?

Потому что хочу, чтобы мы становились на шаг ближе к цивилизации и учились думать своей головой, а не штампами, которые нам в голову вбивают те, кому сейчас выгодно продавать ненужные лекарства, чтобы обогатиться на человеческом здоровье.

Думайте!

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