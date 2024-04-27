'Чем это отличается от времен Януковича?' Тука резко прокомментировал деятельность главы ДОТ Жумаделова

Бывший глава Луганской ОГА, волонтер и общественный деятель Георгий Тука прокомментировал ситуацию со снабжением питания ВСУ, о которой писало издание Liga.Net. Он подверг резкой критике главу Государственного оператора тыла (ДОТ) Арсена Жумадилова.

В комментарии для Liga.Net Государственный оператор тыла заявил, что возникли трудности с отправкой продуктов для ВСУ и что есть несколько причин, почему поставщики не выполнили взятые на себя обязательства.

Одной из главных причин в ДОТ назвали проблемы логистики, поставщикам не удалось наладить пути доставки.

Об этом Георгий Тука написал на своей странице в Facebook. По его словам, из-за профнепригодности и уверенности в безнаказанности Жумадилова украинские защитники остаются голодными, чего априори нельзя допускать, а тем более во время войны.

"Государство не имеет права оставлять солдата голодным – это аксиома, если мы хотим защитить свою страну!", – подчеркивает Тука.

Однако, учитывая деятельность руководителя ДОТ, такая аксиома ему неизвестна. Жумадилов безответственно относится к избранию поставщиков, просто не выполняющих своих обязательств.

"ДОТ признает, что часть избранных им в ручном режиме поставщиков, которых он якобы тщательно проверял, полностью не выполнили обязательства. Часть - выполнили наполовину. И ни один не выполнил на 100%...", - подчеркивает Тука.

Волонтер отметил, что ДОТ сам приводит цифры срыва поставок поставщиками. Так, по состоянию на вторую неделю апреля у четырех из них исполнение на 36%, 52%, 60%, 92%.

"Журналисты напоминают, что тот самый ДОТ, который сейчас как ни в чем не бывало, приводит эти провальные цифры, 20 дней назад в лице Жумадилова в интервью тому же Liga.Net настаивал, что избранные поставщики – красавчики, и что всех ДОТ проверил, к каждому съездил, заглянул на склады, проинспектировал автопарк и т.д. И теперь, одолжив у Сирка глаза, ДОТ пишет, ну вот так, провалили. .

По его словам, в этом всем больше всего шокирует "сочетание профнепригодности, дерзости и уверенности в безнаказанности господина Жумадилова".

"Объяснение провала - не справились поставщики, не те грузовики выбрали, не смогли субконтракты наладить. Извините, но это ваша ответственность, господин Жумадилов. Вы выбрали поставщиков в ручном режиме, без открытых торгов. Вы сказали, что вот были поставщики плохие, они В заговоре против нас. Мы найдем новых, хороших посредников. обещаний оказывается ложью.", – возмущается Тука.

Волонтер также раскрыл "секрет" удорожания комплекта.

"Возникают дикие случаи, когда в комплекты зашивают неадекватные цены на отдельные позиции. К примеру, хлеб за 40 грн от Черкасского мясокомбината", - сообщил Тука.

Волонтер отмечает, что никаких качественных изменений в вопросе поставщиков не произошло, как не появилось прозрачности и честности в заключении договоров.

"По производителям, а не посредникам - еще одна уморительная ложь. И "Контракт Продрезерв 5", и "Юг прод торг", и "Фудгранд" и другие - никакие не производители. Многие из них - фигуранты антикоррупционных расследований, касающиеся разного рода схем на поставках продуктов в государственные органы. А те, кто имеют какое-то производство, как Бусский консервный завод, кроме производства, имеют еще привязку к известным персонажам, в этом случае Гринкевичей. Я к тому, что никаких качественных изменений в сфере поставщиков не произошло. Сменили шило на мыло. Поросенка перекрестили в карася и запустили в волшебный мир контрактов ДОТа", – отмечает эксглава ЛОГА.

Ни о какой прозрачности тоже не может идти речь, ведь отбор поставщиков происходит в ручном режиме. Кроме того, условия договоров также изменяются в ручном режиме без соответствующих объяснений ДОТ.

"Вот, например, тому же "Контракт Продрезерв 5" ДОТ дарит 30% предоплаты. Учитывая размер контракта – 600 млн грн. Неплохо, а почему именно 30%, а не 5% и не 95%? И почему вы об этом не сообщали публично? И почему только этому поставщику? Когда журналисты спрашивают об этом, то там отвечают, что дадут теперь всем.

Ранее Тука писал, что общался с начальником логистики – заместителем командира одной из боевых частей 59-й бригады, полковником Александром Заиченко, который сейчас находится на передовой. Сухие факты: избранный ГП "Государственный оператор тыла" поставщик "Твой хлеб", с которым ДОТ месяц назад заключил соответствующие договоры, не поставил в часть 64% продуктов. В первые две недели уровень поставок составлял 3% потребности, и солдат кормили только за счет запасов, сделанных заранее.

"Заиченко рассказал, что еще один поставщик ДОТ, ООО "Черкасский мясокомбинат", ничего не поставил и был заменен на другую компанию. Такая ситуация – всеобщая. На передовой – получше, на пунктах постоянной дислокации (ППД) – полный трэш. Критический недовоз комплектов продуктов питания. По словам Заиченко, он неоднократно обращался к ДОТ, к его председателю Арсену Жумадилову, в ответ – обещания, мол, потерпите, будет лучше. А как терпеть, когда уровень обеспечения 45%?", – возмущается Тука.

"Что имеем в итоге? В ручном режиме, без аукционов, непрозрачно заключают договоры со льготными условиями для конкретных поставщиков, имеющих скандальный шлейф, большая часть контрагентов не выполняет обязательств и оставляет солдат голодными. У меня вопрос: чем это отличается, даже , не от Резникова, нет, чем это отличается от времен Януковича. Есть ли это и реформа обеспечения армии, господин Умеров?", – констатирует Георгий Тука.