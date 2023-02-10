Блог | Николай Томенко: Человек, превративший провинциальный Харьков в украинские Афины: по случаю 250-летия Василия Казарина

"Блажен уже стократно, що випадок дав мені можливість зробити хоча б найменше добро любій моїй Україні".

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10 лютого Україна і весь світ мали б пошановувати учня Григорія Сковороди, визначного вченого, винахідника, ініціатора створення одного із перших в Європі Міністерства народної освіти, засновника Харківського університету Василя Назаровича КАРАЗІНА.

Та сталося як завжди: київські посадовці забули вчасно подати обґрунтування щодо 250-річного ювілею Василя Каразіна до історичного календаря ЮНЕСКО, а менші чиновники певно ніколи й не чули про цього унікального і трішки дивакуватого чоловіка.

Проте ми НЕ ЗАБУЛИ. Як можна забути людину, яка знайшла аргументи для імператора, чиновництва та місцевої громади в можливості перетворити провінційне губернське містечко в УКРАЇНСЬКІ АФІНИ.

Василь Каразін вирішив тримати високу інтелектуальну планку свого світоглядного наставника Григорія Сковороди, про якого зауважив: "Ми під чубом і в українській свитці мали свого Піфагора, Орігена і Лейбніца". Але діяльність Василя Назаровича не обмежилася заснуванням Університету.

Він став першим українським вченим-природодослідником, автором низки новаторських ідей в області фізики, хімії, астрономії, лісництва…Особливу увагу приділяв сільському господарству; вирощував та створював нові сорти хлібних культур, здійснював дослідження з удобрювання ґрунтів.

Першим запропонував створити мережу метеорологічних станцій. Загалом лише переліку його науковим праць, винаходів та проектів варто було б присвяти окреме дослідження… І був учень Григорія Сковороди ще тим мрійником, бо писав: "Місто моєї вітчизни, любий Харкове! Як бажав би я, якби ти став взірцем для пишного Лондона й розкішного Парижа!"

Віримо й ми, що мрія 250-літнього Василя Каразіна збудеться щойно Україна вижене зі своєї благословенної і водночас багатостраждальної землі російську орду військового злочинця Путіна.

Пам’ятаємо нашу історію! Шануємо наших героїв! П.С. Про наші заходи щодо популяризації УКРАЇНСЬКОГО ХАРКОВА поінформую за результатами перебування в цьому місті 10-11 лютого.