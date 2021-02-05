Чат для взрослых: вебкам-модель из Харькова рассказала, что самое страшное в этой работе

В чатах для взрослых, в так называемом вебкам-моделинге, самое страшное – это не клиенты, а владельцы данного "бизнеса".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала вебкам-модель из Харькова на условиях анонимности. Она уточнила, что не жалеет о том, что работала в сфере, позволяющей заработать на жизнь сексом или его имитацией, как и о том, что ушла из нее.

Девушка рассказала, что за "бизнесом" стоял так называемый директор.

"Он приезжал несколько раз к нам, всегда на такси... У него был прикол забирать некоторых барышень бухать (выпивать, – ред.)... Что самое неприятное было в работе? Так вот – это не клиенты, так как ты всегда можешь его заблокировать, а тут нет", – сказала она.

По ее словам, большинство мужчин офлайн в основном ведут себя корректно. А вот "директор", будучи изрядно выпившим, пытался девушку "придушить ремнем, к чему-то склонить", сказала она.

С работы ее не уволили, однако примерно через три недели она ушла сама, получив хорошую должность в IT-компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что адвокат из Перу Гектор Роблес во время онлайн-сессии слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. За сношением наблюдали все участники.

Заседание записали и выложили ролик в интернет. Позже адвоката за неприличное поведение отстранили от заседаний суда и передали его дело в прокуратуру.