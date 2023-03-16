Часть уже на передовой: глава минобороны Франции заявил, что легкие танки AMX 10-RC прибыли в Украину

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что легкие танки AMX 10-RC уже прибыли в Украину. По его словам, часть из них уже находится на передовой.

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Об этом сообщает французская газета Le Figaro. "Разведывательные бронемашины AMX-10 RC, обещанные Францией в начале января, только что прибыли в Украину. Некоторые уже ушли на передовую", – заявил Лекорню перед Комиссией по обороне Национального собрания 15 марта, не уточнив количество доставленных машин.

Поставка состоялась через два месяца после объявления о том, что украинские экипажи проходят обучение в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс.

На вооружении французской армии находится 247 AMX-10. Эти бронированные разведывательные машины находятся на вооружении армии с 1981 года и применялись во время первой войны в Персидском заливе, в Афганистане и в Сахеле. Эти машины могут использоваться для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки во время боя.

Этот танк имеет 105-мм орудие, способное вести огонь на 2000 метров, с боезапасом в 38 снарядов. Кроме того, на нем установлен 7,62-мм пулемет.

Стоит отметить, что Польша передаст Украине 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. Остальные боевые самолеты обслуживают и готовят к отправке.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения его собственной обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.

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