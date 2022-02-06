Часть Украины накроют снег и дожди, сильных морозов не будет: прогноз на начало недели. Карта

В Украине с начала следующей недели ожидается волна потепления – без сильных ночных морозов, но с периодическими осадками. Больше всего регионы будет засыпать мокрым снегом с дождем.

Такая погода продержится как минимум до 10 февраля. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

В ночь на понедельник морознее всего будет в центре, на востоке, частично на севере и юге страны – до -1… -3 °С. На Киевщине 0… -2 °С, Житомирщине, Винниччине, Хмельнитчине и Буковине -1…+3 °С, в западных регионах 0…+2 °С, а на Волыни до +4 °С.

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На западе страны ночью и днем пойдет мокрый снег с дождем, также днем он ожидается частично на севере, в центре, на Сумщине и Полтавщине. В остальных регионах без существенных осадков.

Днем понедельника погода будет пасмурной, но "теплой" – в пределах +2…+4 °С, местами на западе и в центре до +5…+7 °С, на юге +9 °С, в Крыму до +11 °С и солнечно. Ветер северо- и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

Во вторник ночью столбики термометров установятся на уровне 0... +2 °С, в Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях -1... +1 °С, на Киевщине до -2 °С. В Запорожской области +1…+3 °С, а в Крыму до +6 °С.

В ночные часы по стране прогнозируется мокрый снег. Днем будет идти снег с дождем на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях. В Крыму дождь, на остальной территории страны без существенных осадков.

В этот день погода будет более солнечной, 0…+2 °С, на Кировоградщине, Донетчине, Запорожье до +4... +5 °С, на юге +4…+6 °С, в Крыму +9°С. Ветер северо-западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью в стране будет снежить, температура воздуха установится на уровне -1… -3 °С, на Черниговщине до -4 °С. Теплее будет на юге +2…+5 °С.

Днем погода обещает быть более мрачной, чем накануне. Мокрый снег с дождем прогнозируется на западе, в Винницкой, Черниговской, Харьковской, Луганской областях. На западе, местами на севере и юге +2… +4 °С, на востоке -1… +1 °С, в центре 0… +2 °С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Светлана Бойченко заявила, что весна в Украину придет резко – плавного перехода от низких к высоким температурам не будет. Специалист предупредил, что в дальнейшем украинцы будут наблюдать нетипичную погоду.