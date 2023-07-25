Часть Украины накроют грозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды. Карта

В среду, 26 июля, синоптики прогнозируют в Украине ухудшение погодных условий. Некоторые области покроют дожди с грозами.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В течение дня по всей территории страны ожидается переменная облачность.

В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Значительные дожди накроют ночью Волынь, Ровенскую и Житомирскую, а днем Прикарпатье. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по Украине предполагается в пределах +17…+22 градусов, днем +27…+32 градуса, на юге Одесщины и в Крыму будет жарче – до +35 градусов. В западных и Житомирской областях, напротив, температура будет более прохладной: +21… +26 градусов. В Карпатах ночью +11…+16 градусов, днем +16…+21.

В Киеве днем кратковременные дожди, по области – грозы. Температура ночью составит +20…+22 градуса, а днем будет колебаться в пределах +27…+29 градусов.

При этом в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях синоптики объявили 26 июля штормовое предупреждение. Ожидается І уровень опасности, желтый.

Напомним, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое. Поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

По мнению синоптики, в конце июля и начале августа погода останется нестабильной. Не предполагается ни длительной жары, ни длительного антициклона.

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