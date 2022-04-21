Часть Украины накроют грозы: синоптики дали детальный прогноз на Пасху. Карта

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Погода в этот день, на который в стране из-за войны не будет традиционных празднований, не обещает быть приятной – большую часть регионов накроют дожди с грозами, небо затянет облаками.

Солнечно будет только в западных областях. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометеорологического центра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

По данным синоптиков, ночная температура воздуха 24 апреля установится на уровне +6…+8 градусов, немного теплее будет в Крыму, а буквально на один-два градуса ниже на Волыни, Ривненщине, Львовщине и Тернопольщине.

В западных областях, а также на Харьковщине, Луганщине и Донетчине в ночные часы без существенных осадков.

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Днем в последних трех регионах – дожди. А на остальной территории, кроме западных областей, осадки будут идти в течение суток. Часть страны накроют грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Дневная температура воздуха будет держаться в среднем на уровне +16…+19 градусов с небольшим отклонением на несколько градусов ниже или выше в зависимости от региона. К примеру, в Николаевской области столбики термометров могут подскочить до +20, а в Одесской – до +21 градуса.

Правда, солнечно будет там, где не будут идти дожди – в западных регионах. На остальной же территории страны небо затянет облаками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики говорили о похолодании в Украине на период пасхальных праздников – с 17 по 24 апреля. Отмечалось, что на Пасху по восточному христианскому обряду ожидаются дожди, переменная облачность.