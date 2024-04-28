Часть Украины накроют дожди с грозами: где прогнозируют непогоду 29 апреля

В Украине в понедельник, 29 апреля, день пройдет с небольшой облачностью, в большинстве регионов – без осадков. Однако в юго-восточной части возможны кратковременные дожди, днем иногда с грозами.

Прогнозом погоды на официальном сайте поделился Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики предупредили, что 29 апреля на высокогорье в Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В первый день новой недели, 29 апреля, ветер прогнозируют северо-восточный, на западе юго-восточный, 7-12 метров в секунду. В южных областях могут быть порывы до 15-18 метров в секунду.

Температура ночью от +4 до +9, на юге и востоке страны от +10 до +15. Днем от +17 до +22, на Закарпатье до +25 градусов.

29 апреля на Киевщине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. В темное время суток от +4 до +9, в светлое – от +17 до +22 градусов.

В городе Киев прогнозируют температуру ночью от +7 до +9, днем около +20 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, 30 апреля дожди УкрГМЦ ожидает в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Местами пройдут грозы.

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