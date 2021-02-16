Часть Украины накроет снег и сохранятся морозы: появился прогноз погоды на среду

Погода в Украине в среду, 17 февраля, будет солнечной в большинстве областей, однако в некоторых регионах ожидаются осадки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, на дорогах страны – гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Днем в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидается умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью в центральных, восточных и северных областей от 18 до 23 мороза, в западных и южных -10 -12.

Днем в центре, на севере и востоке -6 -11, на западе и юге от 0 до 3 мороза.

Погода в Киеве в среду будет солнечной, ночью 16-18 мороза, днем -6 -8.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Украина переживает самый холодный период, а на следующей неделе наступит потепление.