Часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 31 мая, будет облачной с прояснениями. Температура поднимется до +24 градусов днем, а кратковременные дожди ожидаются в Карпатах, ночью на севере страны, а днем – на юге.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 7−12 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью +9..+14 градусов, днем 31 мая – +19..+24. Дожди прогнозируют на Львовщине, Ивано-Франковщине, в Черновцах, а также в Одессе, Херсоне и Николаеве.

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Погода в Киеве 31 мая ожидается с дождем ночью, а днем ​​осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут до +10 градусов, а днем ​​будет +15..+17 градусов.

В Харькове погода прогнозируется без осадков, температура +19...+21 градус, в Одессе будет до +22 градусов днем и до +14 ночью, а во Львове ночью столбики термометров покажут +7..+9 градусов, а днем ​​будет до 17 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода летом 2021 года в Украине будет жаркой, но с дождями и грозами. Июнь будет теплым, а в июле и августе ожидаются осадки.