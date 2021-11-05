Часть Украины будут заливать дожди: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

На выходных, 6 и 7 ноября, в Украине температура начнет постепенно понижаться, но в большинстве регионов столбики термометров покажут выше +10 градусов. Также часть областей начнут заливать осенние дожди.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 6 ноября в городе Киев ожидается дождь, днем осадков не предвидится. Ночью похолодает до +6, а днем максимальные показатели термометров ожидаются в районе +12 градусов тепла.

Дождливо 6 ноября будет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. В остальных регионах Украины будет солнечно.

Температура днем максимально поднимется на юге – на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине прогнозируется до 17 градусов выше нуля.

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Прохладнее всего будет на западе. В течение субботу температура будет колеблется от 8 до 12 градусов тепла. Ночи на западной Украине будут холодные – всего 3-5 градусов со знаком "плюс".

В воскресенье, 7 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, а температурные показатели начнут опускаться.

В Черновицкой области ночь с 6 на 7 ноября будет морозной – температура опуститься до -2 градусов. В Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской, Ровенской и Закарпатской области ночью будет 2-4 градуса тепла, днем 7-12 выше нуля.

На юге, востоке и в центре Украины 7 ноября осадков не предвидится, а температура будет в диапазоне 10-13 градусов тепла.

В Киеве воскресенье будет еще достаточно теплым с комфортными 10-12 градусами тепла, осадков в столице не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, в наиболее холодные ноябрьские дни температуры воздуха упадет до 15-24 градуса мороза.