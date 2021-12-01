Часть страны накроет мокрым снегом: синоптики дали прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 2 декабря, будет морозной ночью и теплой днем – термометры будут показывать в некоторых регионах до +12 градусов. При этом на западе и севере ожидается мокрый снег.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Дождливо будет также в Винницкой области, а на остальной территории Украины – сухо.

Гололедицу следует ожидать ночью в большинстве регионов, кроме восточных и южных. Ветер будет юго-западным 7-12 м/с.

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Температура воздуха днем будет со знаком "плюс" во всех областях страны. При этом на юге термометры днем будут показываться до +12 градусов тепла, а ночью будет от +1 до -1 градуса. В регионе ожидается солнечная и сухая погода.

На западе также прогнозируют тепло – днем воздух прогреется до +6…+8 градусов, а ночью станет прохладнее – 0…+2 градуса. В восточных регионах днем будет +3...+5 градусов, а ночью -2...-4. Там тоже в течение дня ожидается солнце.

На севере днем столбики термометров покажут до +5 градусов, а ночью -1...-3. В регионе прогнозируется мокрый снег.

Погода в Киеве 2 декабря будет пасмурной. Днем в столице и области ожидается +4…+7 градусов, а ночью – до 3 градусов мороза. Осадков не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021-го погода в Украине будет изменчивой – похолодание будет менять волны незначительного потепления, все это будет сопровождаться осадками.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали неустойчивую погоду в декабре в Украине. Отмечалось, что на смену теплым дням будут приходить морозы, а к новогодним праздникам температура иногда опустится даже до -30 градусов.