Чарльз III посетил украинских военных, проходящих обучение в Британии. Фото и видео

Король Чарльз III посетил украинских военных, проходящих обучение в Британии. Находясь в юго-западной Англии, он стал свидетелем того, как британские и международные силы-партнеры учат украинских военнослужащих атаковать вражеские позиции перед тем, как отправить их обратно для участия в войне против России.

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Об этом сообщает Express. На протяжении всего визита Чарльза сопровождал начальник Генерального штаба генерал сэр Патрик Сандерс.

Он также встретился с некоторыми международными военными, которые объединили свои силы с Великобританией для поддержки обучения украинских войск.

Кроме того, король имел возможность поговорить с некоторыми украинскими солдатами, принимавшими участие в базовой подготовке. Курс для украинских военнослужащих длится 35 дней и дает им основные навыки, ориентированные на летальность и живучесть.

В частности, украинские защитники изучают оказание медицинской помощи, обращение с оружием, базовые боевые навыки и меткую стрельбу.

Большинство новобранцев, принимающих участие в учениях, практически не имеют военного опыта, поэтому обретение этих навыков особенно важно для них.

Благодаря обучению, проведенному в Великобритании для украинских военнослужащих, за последние шесть месяцев 10 000 солдат были приведены в боевую готовность.

Примечательно, что встреча Чарльза с украинцами состоялась в тот же день, когда президент США Джо Байден совершил необъявленный визит в столицу Украины Киев на фоне приближения первой годовщины широкомасштабного российского вторжения.

В ходе визита Байден объявил, что западные партнеры готовят передачу Украине "700 танков и тысячи бронемашин", также ожидается объявление нового пакета военной помощи США на 500 млн грн, о нем будет объявлено 21 февраля. Подробности о визите – читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, в Британии начались учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал увеличить помощь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал поддержать Украину в ее стремлении освободить Крым от российских оккупантов. Он также заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойные боеприпасы и системы противовоздушной обороны.