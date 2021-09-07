Чай с чесноком и медом может способствовать снижению давления: результаты исследования

Высокое кровяное давление или гипертония является предвестником серьезных проблем с сердцем. Ученые рекомендуют готовить вдома простой напиток, который может снизить высокое кровяное давление – чай с чесноком и медом.

Согласно исследованию ученых, чесночный и медовый чай способствует нормализации давления. Его опубликовали в Пакистанском журнале пищевых наук.

В нем участвовали 24 пациента с гипертонией. Исследование было разработано для оценки антигипертензивного эффекта чесночного медового чая у людей.

Чтобы определить влияние чеснока и меда на высокое кровяное давление, гипертоникам в течение 42 дней давали три, пять и семь грамм чеснока и меда в чае. Затем анализировались его влияние на систолическое и диастолическое кровяное давление.

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Результаты показали, что регулярное употребление чая с чесноком и медом продемонстрировало "значительное дозозависимое снижение" повышенного кровяного давления.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что чеснок и мед обладают многообещающим антигипертензивным потенциалом против высокого кровяного давления", – заключили исследователи.

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