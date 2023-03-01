Бьют из-за волос и одежды: в Украину пришло движение ЧВК ''Редан'', из-за которого подростки устраивают драки

В Украине набирает обороты еще одно молодежное движение под названием ЧВК "Редан". Его участники – любители японской аниме-культуры. Название "Редан" позаимствовано из комикса Hunter x Hunter, где главный герой, главарь банды "Пауки", носит имя Редан.

Видео дня

Поклонники этой субкультуры носят длинные волосы, просторные черные свитера, футболки, клетчатые штаны, часто у них на одежде изображен паук.

Такое движение пришло к нам из России, где подобные группы существуют уже пару лет. Однако буквально в последние дни по российским городам прокатилась волна драк между представителями "Редан" и так называемыми офниками или футбольными хулиганами.

Происходили они в крупных ТРЦ, все снималось на видео и выкладывалось в сеть. А в конце февраля нечто подобное начало происходить в городах Украины – Киеве, Харькове, Полтаве, затем в Виннице, Одессе…

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Информацию распространяют через Telegram

В Украине буквально за пару дней до конца февраля появились Telegram-каналы ЧВК "Редан" с отметкой украинских городов. В них появлялись сразу тысячи подписчиков, такие цифры скорее были накручены. Админы этих каналов выкладывали видео и сообщали место и дату, когда намечена массовая драка.

В назначенное время к ТРЦ или на площади в этих городах стекались сотни подростков, в основном 13-16 лет.

"Я узнала о том, что в Харькове такая драка будет в районе площади Конституции. Я никогда не участвовала в таком движении как "Редан", но некоторые знакомые рассказывали о них. Многие собрались туда просто из любопытства, посмотреть, поснимать видео и выложить в соцсети, чтобы получить лайки", – рассказывает харьковская 8-классница.

В Харькове полиция установила молодых людей, которые могли принимать участие в такой драке. Всего их 245, из них 215 несовершеннолетние, есть трое ранее судимых. У них изъяты 17 ножей и кастетов, также газовые баллончики. На родителей составлены протоколы. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 УК Украины (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность).

В Полтаве нашли 16-летнего подростка, который через Telegram-каналы пытался организовать такие сборища в Полтаве и Кременчуге. Как рассказали в пресс-службе полиции Полтавской области, у парня прошли обыски, изъята компьютерная техника.

Всего в Полтаве и Кременчуге на такой "флешмоб" собирались 260 молодых людей в возрасте 14-17 лет.

"Сейчас проводится следствие. Устанавливаются источники финансирования, администраторы этих каналов. Мы провели мониторинг и видим, что это движение распространилось в феврале этого года в РФ. Оттуда пытаются искусственно распространить эту субкультуру среди молодежи Украины. И есть основания считать, что это ИПСО, цель которой использовать подростков для дестабилизации ситуации в нашей стране", – говорит пресс-офицер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

С 25 февраля в Украине такие молодежные сборища происходили в 30 городах – Киев, Одесса, Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Житомир. Во Львове драку устроили возле ТЦ "Форум".

Драки начались из России

В запрещенной соцсети "ВКонтакте" в группе представителей "Редан" пишут, что такие массовые драки начались 19 февраля. Тогда в одном из ТРЦ компания спортсменов пристала к компании "Редан" – и завязалась драка.

Подростки с удовольствием все снимали на видео и выкладывали в сеть. После этого произошла драка в ТРЦ "Авиапарк" в Москве, ТЦ "Галерея в Санкт-Петербурге".

В соцсетях появились комментарии, в которых представителей субкультуры призывали одеваться как все, срезать длинные крашеные волосы и не быть похожими на "телок", а стать "равными людьми". "Чтобы Россия была Россией, а не страной, восхищающейся другой культурой, но только не своей", – пишут в комментариях.

Также в сети распространяется видео, на котором жестоко избивают представителя такой субкультуры в туалете. Бьют руками, ногами, к голове приставляют пистолет и заставляют извиняться за какое-то видео, направленное против представителей не русских национальностей и других религий.

Сами "редановцы" уверяют, что никаких представителей других национальностей и религий не обижали. Что им незаслуженно приписывают национализм, все это вкидывали в комментарии в их группах в соцсетях какие-то провокаторы.

Охота на "редановцев" в РФ продолжается. Молодых людей в одежде с пауком ловят в метро, торговых центрах, заставляют снимать одежду с изображением паука, отбирают ее. В ход идут электрошокеры, баллончики с газом. Видео выкладывают в Telegram-каналах.

На самом деле о представителях "Редан" мало кто знал до этого даже в РФ. Это была обычная субкультура, основанная на японских аниме. После видео с драками они стали популярными.

Надо отметить, что подобные движения уже не первый раз приходят в Украину и в основном из РФ. Тот же самый "Синий кит". Или движение "Поясни за шмот", когда подростков, которые не носят одежду определенных брендов, ловили и избивали.

В результате, в Украине за несколько дней Нацполиция разоблачила 18 администраторов Telegram-каналов, которые создавали группы для распространения этой субкультуры в Украине. Большинство из них – несовершеннолетние.