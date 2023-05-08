Бюджет Украины сегодня – это бюджет Министерства обороны, – Дана Яровая

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны создан по запросу общества для борьбы с коррупцией в Министерстве. Уже сейчас есть признаки злоупотреблений с закупками, которые требуют тщательного изучения с доступом к информации разного уровня секретности.

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Об этом в интервью с Богданом Буткевичем рассказала волонтер и член Общественного антикоррупционного совета Дана Яровая.

"Первое, что общественный совет планирует – быть предохранителем коррупции. Во-вторых, сделать аудит контрактов и поставок. Конечно, для этого следует пересмотреть, что происходило с закупками в течение года полномасштабного вторжения. В-третьих, сдвинуть с места вопрос дебиторской задолженности. Для меня лично важным фактором будет возврат торгов или Prozorro", – отметила Дана Яровая.

По словам волонтера, скандал с закупками Минобороны будет иметь продолжение, ведь постоянно появляется новая информация о фактах злоупотребления в течение первого года полномасштабного вторжения.

"Война – это дорогая вещь. Бюджет Украины сегодня – это бюджет Министерства обороны. Мы не можем закрывать глаза на то, что деньги пилили круглый год. Если в наших силах вернуть проплаченные, но не выполненные контракты, то мы должны это сделать. Мы будем пытаться вернуть хотя бы 50% просроченной дебиторской задолженности и снизить цену контрактов – тогда будем считать, что свои гражданские обязанности в антикоррупционном совете при Минобороны наш состав выполнил" – подытожила Дана Яровая.