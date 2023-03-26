Взял билет в один конец: история добровольца, улетевшего на помощь в заблокированный Мариуполь и попавшего в плен

Украинский защитник, киевлянин Владимир Мазорчук – доброволец. Он впервые ушел на войну в 2014 году. А 24 февраля 2022 года, с началом полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, вернулся на фронт. Герой боролся с оккупантами под столицей Украины, но потом полетел на усиление побратимов в заблокированный Мариуполь и там попал в российский плен.

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Мама Светлана, сестра Елена и подруга Леся гордятся своим героем и верят, что вскоре встретятся с ним. Об этом пишет "24 канал".

"У него хорошее чувство юмора. И мы сейчас многое отдали бы, чтобы снова услышать его смех",– рассказала подруга Владимира.

По словам близких, герой участвовал в тяжелых боях за Донецкий аэропорт. Но потом получил контузию. У него начал ухудшаться слух. С тех пор он активно занимался общественной деятельностью.

Среди увлечений Владимира – футбольный клуб "Динамо", путешествия, боевые искусства, история и книги.

"С детства он отличался сильным волевым характером, занимался боевыми искусствами. Повзрослев, Вова погрузился в вихрь фанатской жизни и переживает за команду "Динамо", – отметили родные военного.

С началом российской войны в 2022 году Мазорчук участвовал в обороне Киева, Бучи и Ирпеня.

"Его пример вдохновил меня пойти на войну. Именно благодаря Владимиру я 24 февраля понял, что защита Украины – единственный путь в этой войне", – признался один из побратимов героя, который сейчас держит оборону Бахмута.

По словам близких Мазорчука, утро 24 февраля началось неожиданно – в 5 часов утра Владимир написал сестре, чтобы они сохраняли спокойствие, собрали все необходимые вещи и направлялись в безопасное место.

Когда он был в Мариуполе, то долго не раскрывал родным место своей дислокации. И несмотря на ожесточенные бои за "Азовсталь", недостаток еды и воды, воин поддерживал родных и шутил. Он говорил, что имеет еще много планов на эту жизнь и точно вернется.

"При каждом случае мы говорили, что он очень храбрый и мы его очень любим", – добавила подруга.

19 мая он написал, что защитники получили приказ о выходе из "Азовстали" и сказал, что с ним не будет связи до возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Теперь, спустя все 10 месяцев пребывания в плену, о Владимире не было никакой информации – ни о его состоянии, ни о месте, где он может находиться. Есть только подтверждение, что защитник действительно находится в плену.

Близкие говорят, что будут бороться за своего героя до последнего, как и он сражается за нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боец полка "Азов" Орест, который с начала полномасштабной войны в Украине находился на защите Мариуполя и завода "Азовсталь", опубликовал прощальное фото с комбината. Военный собрался покинуть его территорию.

16 мая началась эвакуация военных с "Азовстали". В тот день в медучреждение в Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых украинских бойца. Еще 211 человек через гуманитарный коридор доставлены в Еленовку. Эти населенные пункты расположены в Донецкой области, они временно подчинены "ДНР". В последующие дни украинские власти заявляли, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается.

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