Бывшая террористка "ДНР" рассказала, как на Донбасс попадали российские военные и техника

Российских военных на оккупированный Донбасс привозили в КАМАЗах гуманитарной помощи, а боевую технику террористы "ДНР" пригоняли сами из Ростовской области.

Об этом в интервью изданию Бабель рассказала бывшая террористка "ДНР", которая перешла на сторону Украины, Светлана Дрюк ("Ветерок"). Она уточнила, что на боевых позициях их учили "туристы" – российские военные специалисты.

По словам женщины, их перевозили в КАМАЗах гуманитарной помощи.

"Схема там интересная. Россиянам делают такие же паспорта, как у местных вояк. Когда нужно зайти российским военным — они заходят по поддельным паспортам местных. Выходит, что это не русские воюют, а как бы местные. Вот, если взять поселок Седово, то там большая часть россиян находится. Заехали и квартируются", – пояснила бывшая террористка.

Она также рассказала, что российскую боевую технику перегонять нужно было самим из Ростовской области. Штаб приказывал "укомплектоваться" в определенный срок, а дальше внутри подразделения назначали людей – водителей-механиков, которые и ехали за российской техникой.

Водители из дивизиона, где служила Дрюк, постоянно совершали такие вояжи. Они перегоняли танки, БМП, самоходные артиллерийские установки.

"Возили все ночью. Утром подаю [в штаб] список людей, которые поедут. У них с собой ни паспортов, ничего. Только паек на несколько суток. Вечером их отвожу в штаб бригады. В ночь они уезжают", – уточнила женщина.

По ее словам, террористы переходили границу без опознавательных знаков, поскольку с российскими пограничниками все было договорено.

"Едут в Ростовскую область. Там в какой-нибудь воинской части выбирают [технику] из г*вна, берут лучшее из худшего. И привозят в "ДНР". А потом пацаны из дивизиона половину зарплаты в эту технику вкидывают – вечно все ломается", – рассказала Дрюк.

Она уточнила, что новое российское вооружение в виде огнеметной системы "Буратино", САУ "Пион" или "Гиацинт" в основном использовали для парадов. В ее подразделении из современной техники был только новый российский танк Т72Б3, который управлялся с помощью электроники. Но его пригнали для обкатки.

Напомним, оккупанты сняли о террористке "Ветерок" пропагандистский фильм "Ополченочка". Кроме того, она была частой героиней пропагандистских сюжетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области дал три года условно известной террористке "ДНР" Светлане Дрюк ("Ветерок"), которая якобы перешла на сторону Украины. Решение было вынесено 16 декабря 2019 года.