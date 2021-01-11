Колишня терористка "ДНР" розповіла, як на Донбас потрапляли російські військові і техніка

Російських військових на окупований Донбас привозили в КамАЗах гуманітарної допомоги, а бойову техніку терористи "ДНР" приганяли самі з Ростовської області.

Про це в інтерв'ю виданню Бабель розповіла колишня терористка "ДНР", яка перейшла на бік України, Світлана Дрюк ("Вітерець"). Вона уточнила, що на бойових позиціях їх вчили "туристи" – російські військові фахівці.

За словами жінки, їх перевозили у КамАЗах гуманітарної допомоги.

"Схема там цікава. Росіянам роблять такі ж паспорти, як і у місцевих вояк. Коли потрібно зайти російським військовим, вони заходять за підробленими паспортами місцевих. Виходить, що це не росіяни воюють, а ніби місцеві. Ось, якщо взяти селище Сєдове, то там велика частина росіян перебуває. Заїхали і квартируються", – пояснила колишня терористка.

Вона також розповіла, що російську бойову техніку переганяти потрібно було самим з Ростовської області. Штаб наказував "укомплектувати" в певний термін, а далі всередині підрозділу призначали людей – водіїв-механіків, які і їхали за російської технікою.

Водії з дивізіону, де служила Дрюк, постійно здійснювали такі вояжі. Вони переганяли танки, БМП, самохідні артилерійські установки.

"Возили все вночі. Вранці подаю [до штабу] список людей, які поїдуть. У них з собою ні паспортів, нічого. Тільки пайок на кілька діб. Увечері їх відводжу в штаб бригади. Вночі вони їдуть", – уточнила жінка.

За її словами, терористи переходили кордон без розпізнавальних знаків, оскільки з російськими прикордонниками все було домовлено.

"Їдуть до Ростовської області. Там у якійсь військовій частині вибирають [техніку] з г*вна, беруть краще з гіршого. І привозять в "ДНР". А потім пацани з дивізіону половину зарплати в цю техніку вкидають — вічно все ламається" , – розповіла Дрюк.

Вона уточнила, що нове російське озброєння в вигляді вогнеметної системи "Буратіно", САУ "Піон" або "Гіацинт" в основному використовували для парадів. В її підрозділі з сучасної техніки був тільки новий російський танк Т72Б3, який управлявся за допомогою електроніки. Але його пригнали для обкатки.

Нагадаємо, окупанти зняли про терористку "Вітерець" пропагандистський фільм "Ополченочка". Крім того, вона була частою героїнею пропагандистських сюжетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області дав три роки умовно відомій терористці "ДНР" Світлані Дрюк ( "Вітерець"), яка нібито перейшла на сторону України. Рішення було винесено 16 грудня 2019 року.