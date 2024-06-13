Было всего 44 года: во Львове умерла ведущая солистка балета Кристина Трач

Во Львове 13 июня скончалась заслуженная артистка Украины, ведущая солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Кристина Трач. В репертуаре 44-летней артистки за 28 лет работы в театре было более двух десятков сольных партий.

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Печальную весть принес коллектив Львовского академического театра оперы и балета им. Крушельницкой. Коллектив заведения выразил искреннее соболезнование семье и близким усопшей, и добавил, что прощание с артисткой состоится в субботу 15 июня в театре.

Причина смерти 44-летней артистки не названа.

Кристина Трач начала работать в труппе известного Львовского театра оперы и балета еще в 1996 году, когда была студенткой. Уже тогда она исполняла сольные партии. Первое время, работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера представлений. С каждым годом, кроме сольных танцев, количество ее ведущих партий росло.

Она была ведущей солисткой львовского балета, в совершенстве владела техникой классического танца.

Репертуар ведущей солистки насчитывал более 20 партий. Среди них Никия, Гамзатти, Китри, Уличная танцовщица, Хозяйка дриад ("Баядерка", "Дон Кихот" Минкуса), Жизель, Мирта ("Жизель" А. Адана), Медора ("Корсар" А.Адана), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро" П. Чайковского), Сванильда ("Коппелия" Л.Делиба), Соломия Крушельницкая ("Возвращение Баттерфляй" Д.Пуччини-М.Скорика) и другие.

Кристина с труппой театра неоднократно выезжала за границу на фестивали и концерты, где прославляла украинское балетное искусство.

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