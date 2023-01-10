Были в гостях и попали под обстрел: на Херсонщине накануне Рождества россияне убили 12-летнего мальчика и его родителей

На Херсонщине в городе Берислав 5 января российские военные убили семью Корниловых – 12 летнего сына Максима и его родителей – маму Юлию и отца Виктора. Люди оказались на улице, когда оккупанты начали обстрел города.

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Семья была в гостях

В четверг, 5 января, семья Корниловых из Берислава Херсонской области была в гостях. Они уже собрались домой и вышли на улицу, когда начался обстрел. Снаряд прилетел прямо в дом, где они только что гостили. Все трое погибли на месте. Это случилось после того, как российский патриарх Кирилл заявил о рождественском перемирии.

12-летний Максим Корнилов учился в 6-Г классе Бериславской школы. В учебном заведении говорят, что мальчик был спокойным, старательным в учебе. Мама всегда интересовалась его успехами.

Учителя отмечают, что Максим был очень скромным, даже застенчивым. Он был единственным сыном в семье.

"Сколько хороших дел он успел совершить в своей жизни! Он был победителем Всеукраинских конкурсов "На урок!" Готовил интересные и захватывающие проекты, рисунки, которые буквально завораживали нас. Вместе с мамой Юлией Леонидовной он делал поделки своими руками. Он всегда стремился к тому, чтобы завершить то дело, которое начал.

Максим был участником спортивных состязаний. Он был хорошим другом. Сколько радости было в его глазах, когда родители подарили ему на день рождения спортивный велосипед! Может, для кого-то это был незначительный подарок, но для Максима – самый желанный и наилучший.

Родители всегда интересовались школьной жизнью и успехами Максима. У них в семье всегда строились добрые и спокойные отношения. Родители всегда были рядом с сыном. Если чем-то нужно было помочь школе, то мама и папа Максима всегда отзывались. Это большая потеря для нашей школы, трудно передать словами всю боль и печаль, об этом даже больно говорить", – рассказали нам в школе.

Город постоянно обстреливают

В тот же день в результате обстрела погиб и 20-летний житель Берислава.

Город находится на правобережье Херсонщины, которое наши войска освободили. Но российские оккупанты стоят на левом берегу Днепра и фактически в упор расстреливают все населенные пункты через реку.

У людей нет света, мобильная связь очень плохая.

Только когда ЗСУ отгонят врага километров на 30-40 вглубь левобережья, на освобожденных территориях станет спокойнее.

Как всегда, российские власти могут лишь на словах обещать любое перемирие, даже рождественское. На самом деле они огонь не прекращают. О чем свидетельствуют и обстрелы Херсона на Рождество. В тот день российские террористы ударили исключительно по гражданским объектам – рынку, торговому центру, жилым домам. Жертвами стали 10 человек, еще более 55 были ранены, 18 – в крайне тяжелом состоянии.

Пока же Херсонская областная прокуратура открыла досудебное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку бабушки: Щербина Елена Николаевна 5167 8030 2480 5009.