Были слышны три взрыва: в оккупированном Мариуполе произошла ''бавовна'', захватчики пытались скрыть событие

Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе произошла "бавовна". Всего было слышно три взрыва.

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При этом захватчики пытались скрыть это событие. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Вчера около 22:00 по Киеву в Мариупольский район посетила бавовна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что громкие взрывы были слышны в Мангуше, Никольском и во всех районах Мариуполя.

По словам Андрющенко, попадание пришлось на помещение школы в Никольском, где размещались военные путинской армии.

"Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию с убытком "Точки У", которая никак не соответствует действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации. Какие хорошие новости. ВСУ становится ближе", – добавил он.

Накануне во временно оккупированном Мариуполе был замечен рост концентрации военных грузовиков с БК в Левобережном районе города. Вероятно, там оккупанты устроили тайник от ВСУ для своей техники и вооружения.

Ранее путинская армия опрокинула в город танки с боеприпасами. По всей вероятности, эта техника должна усилить врага на Мелитопольском направлении. Кроме того, в Мариуполь завезли большое количество живой силы вокруг города создают оборонительные сооружения. Это свидетельствует о подготовке врага к украинскому контрнаступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL: в оккупированном Мариуполе 7 февраля раздались взрывы. По данным местных жителей, "хлопок" произошел в Приморском районе, куда оккупанты недавно завезли боевую технику и системы ПВО.

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