Были очень популярны: какие лайфхаки использовали практически все в СССР

Сейчас лайфхаки являются скорее формой развлечения – существуют целые онлайн-каналы, рассказывающие об этих маленьких уловках якобы для упрощения ежедневного быта. В СССР лайфхаки являлись необходимостью.

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За неимением элементарных потребительских товаров граждане Союза придумывали множество трюков, которые помогали им выкрутиться из разных ситуаций. OBOZ.UA рассказывает, на что шли советские люди, чтобы справиться со своим бытом.

Повторное использование газет

Бумажные газеты являлись главным источником информации в СССР, поэтому в каждом доме были целые кипы старых номеров. Их использовали повторно для многих целей – мыли ими стеклянные поверхности, делали из них головные уборы для грязных и технических работ, вырезали из газетной бумаги швейные выкройки, наполняли ими обувь, которую нужно просушить. И это только верхушка айсберга.

Лук в чулках

Сейчас рваные колготки и чулки выбрасывают, а в СССР использовали их для хранения запасов на зиму. В чулок складывали лук или чеснок – так они не запревали за зиму.

Стирка пакетов

Достать новый полиэтиленовый пакет в Союзе было непросто. Поэтому к ним относились очень бережно – стирали при необходимости и даже заклеивали и штопали, когда те рвались.

Домашние сладости

Сейчас в любом магазине можно купить кучу разных конфет. В Союзе сладости были дефицитом, поэтому их производили самостоятельно. Например, варили сахарный сироп и заливали его в ложки, чтобы сделать леденец на палочке. Сгущенку варили тоже самостоятельно. Это было очень ответственное дело, ведь при слишком большой температуре банка с продуктом может взорваться и заляпать всю кухню.

Использование косметики

Современной женщине не всегда просто использовать полнностью все помады и тени, которые она имеет в своей косметичке до конца. Советским женщинам приходилось придумывать, как достать из тюбика последние остатки. Так помаду выковыривали с помощью спички.

Пробки в крышках

Даже самая дешевая современная кастрюля имеет крышку с ненагревающейся ручкой. Аналогичная советская посуда была полностью металлической. Поэтому, чтобы не обжечься и не тянуться каждый раз за прихваткой, в петельную ручку крышки вставляли старую пробку или другой кусочек дерева. Он при приготовлении оставался едва теплым.

Сто способов штопки

Достать новую одежду для советского человека было целым квестом. Даже такие расходные вещи, как носки, колготы или белье были в дефиците. Поэтому в СССР каждый владел по меньшей мере несколькими приёмами штопки. Доходило до того, что чулки зашивали волосами, чтобы шов был максимально аккуратным.

Самодельные газированные напитки

Сколько вкусов газировки есть в ближайшем магазине возле вашего дома? В СССР не было ни одного. Потому советские люди заводили у себя на кухне чайный гриб. Он давал кисловатый ферментированный напиток с небольшим количеством пузырьков. Сейчас этот напиток снова набрал популярность под названием комбуча.

Кипячение белья

Чтобы вывести пятна с одежды, современный человек может выбрать лучший пятновыводитель из десятков доступных на рынке – кислородный, ферментный, хлорный и т.д. В СССР все эти средства заменяло вываривание вещей в кипятке. Это позволяло не только избавиться от пятен, но и отбелить одежду. К тому же, так можно продезинфицировать вещь. Однако не каждая ткань выдерживает такую обработку.

Заклеивание окон

Нынешние окна производят с уплотнителем, не пропускающим с улицы ни пыль, ни шум, ни холод. Деревянные оконные рамы в СССР славились своими огромными щелями. Чтобы не замерзнуть из-за них зимой, по осени окна заклеивали полосками тонкой бумаги. Или теми же газетами. Весной все это, соответственно, снимали и оттирали.

Собирание остатков мыла

Советская экономия не позволяла выбрасывать даже остатки мыла. Маленькие кусочки, которыми уже неудобно было мыть руки, собирали и использовали вместо портняжного мела и для приготовления жидкого мыльного средства или клейстера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие советские бытовые предметы используют до сих пор – они не ломаются и не выходят из строя.

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