Были ли казаки пьяницами? Самые популярные мифы и шокирующие факты о водке

В 2018 году в Варшаве открылся Музей польской водки. "Водка – наше национальное достояние!" – громко заявили западные соседи и начали знакомить всех желающих с "более чем 600-летней историей этого напитка в Польше", тонкостями производства, культурой потребления, дизайном первых бутылок, первыми в стране ликероводочными заводами… И, разумеется, угощать, ведь каждая экскурсия в музей заканчивается дегустацией – с советами, какую закуску к какой польской водке лучше покупать.

За три года в необычном музее побывало, судя по отзывам, немало украинцев. Кому-то очень нравится, кому-то кажется, что ничего особенного там нет, а кто-то считает, что водку или горилку поляки просто присвоили, ведь этот 40-градусный напиток – не только их, но и наше, украинское, достояние.

Так ли это на самом деле и почему музея украинской горилки до сих пор нет в Украине, выяснял OBOZREVATEL, а на вопросы нашего корреспондента отвечал Иван Луций – старший бренд-менеджер известного бренда KOZAЦЬКА PADA.

– Так чей же все-таки напиток?

– Этот напиток такой же польский, как и наш.

В этом смысле нам ни с поляками, ни с россиянами делить нечего, поскольку доподлинно известно: на территории Украины водка появилась и приобрела популярность еще в XIV – XV веках, то есть в Средневековье.

Изготовление ее поначалу было кустарным производством: каждый "гнал" для своих нужд столько, сколько считал нужным.

А уже позже, при Гетманщине, с появлением первой украинской государственности, гетманы начали этот процесс регулировать. Винокурение, т.е. производство горилки, отделили от шинкарства – реализации, розничной торговли. Чтобы торговать водкой, нужно было получить специальное разрешение. Украинскую горилку даже экспортировали в другие страны – в ту же Московию, где в XVII веке, судя по документам, ее называли "черкасским вином".

– Почему именно черкасским?

– Черкассами в московских документах XVI и XVII веков называли как черкесов, так и украинцев. Итак, "черкасское вино" – не что иное, как привезенная из Украины горилка. А водкой, кстати, называли тогда совсем не напитки, а лекарственные спиртовые настойки: водка легочная, водка желудочная и так далее.

– То есть сначала все-таки горилка была?

– Именно так. И у поляков есть слово gorzalka (гожалка) – от того же слова "гореть". Скорее всего, к украинцам и полякам этот напиток пришел одновременно. А уже потом попал в Московию.

– XVI и XVII века – это период казачества. Ваш бренд называется KOZAЦЬКА PADA, и этим вопросом вы не могли не интересоваться: как складывались у казаков отношения с водкой? Правда ли, что они пили страшно?

– Знаете, как у классика: "Не читайте до обеда советских газет". (Улыбается). Может, это о каких-то других казаках и справедливо, но у сечевиков, запорожских казаков жизнь была регламентирована строгими правилами. Это подтвердит любой историк, изучавший документы тех времен и казацкие летописи.

Основой Сечи как военного государства была военная дисциплина. Это означало, что можно пить, только зная меру, а перед походом – вообще ни капли. Иначе – суровое наказание, позорный столб и т.д.

Тем, кто говорит, что казаки были алкоголиками, не верьте. Расслабиться после победы – да. Но идя в бой или готовясь отразить нападение врага – ни в коем случае.

Собственно, ответственное потребление алкоголя – то, к чему мы призываем. Пей, как казак, то есть знай меру.

Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с лидерами мнений из числа самых отважных представителей украинского общества: это военные, добровольцы, волонтеры, спортсмены, победители игр патриотов, охотники, участники соревнований по национальным видам единоборств, по рыбалке – грубо говоря, с парнями, которых можно уверенно назвать современными казаками, продолжателями традиции силы, достоинства, мужества и которые могут служить положительным примером.

– Вспомнилась знаменитая народная картина: "Казак Мамай и черт, пытающийся соблазнить его выпивкой".

– Вот вы сами и ответили на вопрос, сколько казаки употребляли водки. Это очень известный народный сюжет: хитрый черт хочет подпоить, а казак, сознательный потребитель, не реагирует, дает понять, что ему уже достаточно.

Кстати, недавно мы выпустили особую серию, связанную с выдающимися украинскими воинами. В этой серии уже вышли "Иван Сирко" и "Иван Богун".

– То есть речь не только о напитках, но и об истории?

– Да. Кто-то просто выпьет в свое удовольствие, а кто-то заинтересуется, глядя на оформление бутылки: а чем именно знаменит Сирко? С кем воевал Богун? Кто-то начнет коллекцию собирать, а собрать будет из чего, потому что у нас не только эти два персонажа – планируются и другие.

Мы рассказываем историю – по-своему, как водочный бренд, но это не меняет сути. Наша цель – показать, что водка – не просто алкогольный напиток, а традиционный напиток, исторически наш. С украинским нравом, украинским характером.

– Украинскую водку часто ассоциируют с такой мизансценой: два анекдотических кума, уже хорошо подвыпившие, сидят где-то под грушей или, если на дворе зима, то дома под рушниками, закусывают варениками или салом и луком, вытираются засаленным рукавом, причем всегда они в шароварах. даже в наше время...

– Ну так что угодно можно свести к салу с луком.

Мы стараемся показать другую культуру потребления водки – в чистом виде: не дядька, который напивается с кумом под сальцо до поросячьего визга, а современный украинец, успешный, самодостаточный, который пришел в бар, чтобы расслабиться, и заказал себе 50 или 100.

Слишком долго нам навязывали стереотипы о нас: салоеды, шароварники, самогонщики, пьяницы...

– Моя хата скраю…

– Да, и продолжением про хату почему-то должно быть "нічого не знаю". Хотя на самом деле: "Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю!". Вот это – точно об украинцах, потому что мы оказались, если говорить о Европе, скраю и первыми встретили врага, которому наши защитники-казаки противостоят уже восьмой год. Поэтому пора научиться уважать, ценить себя и отойти подальше от навязанных нам имперских представлений. В конце концов, нам лучше, чем кому бы то ни было, знать, какой на самом деле украинский характер.

Кстати, все проекты, от местных соревнований до фильмов о казаках и героическом украинском прошлом, KOZAЦЬКА PADA охотно поддерживает.

– Антиалкогольные кампании на территории Украины были и во времена Австро-Венгрии, и в Российской империи: при последнем царе, Николае II, горилка была запрещена – и вернулась в продажу в СССР, в 1920-е.

– Не горилка, а именно водка. Безликая, которая не имела ничего общего с украинской горилкой, да еще и отвратительного качества, сначала 30-градусная… Собственно, ХХ век по украинской традиции, связанной с горилкой и ее потреблением, ударил сильнее всего, потому что, во-первых, уже при Сталине водка стала инструментом спаивания населения, во-вторых, какая в ХХ веке была водка? "Русская". "Столичная" – явно не Киев имели в виду как столицу, не так ли? "Московская", "Посольская" – это уже позже. Или просто слово "водка" на этикетке – и достаточно. Ну, супердержава была: два сорта сыра, одна на всех водка, и та в числе то дефицитных, то запрещенных товаров.

– При кагэбисте Андропове, когда он был во главе СССР, спиртное подешевело, и слово "водка" стали в шутку расшифровывать: "Вот он добрый какой, Андропов!".

– Как в те времена, когда можно было, так и в периоды "сухого закона" люди пили какой-то сплошной ужас: тройной одеколон, парфюмерию, разведенный спирт... Какая может быть культура потребления, какое здоровое отношение к спиртным напиткам? Также досадно, что за это время было многое утрачено и забыто – прежде всего, старинные рецепты, которые сейчас приходится буквально по крохам собирать и восстанавливать.

– Кто занимается воспроизведением рецептуры?

– У нас – технологи. Благодаря их энтузиазму и профессионализму у бренда KOZAЦЬКА PADA есть и "Перцева", и "Женьшенева", и собственная "Zубровка"... Кстати, золотую медаль получила – на выставке в Польше, на "родине зубровки", представляете?

Хотя какую страну считать родиной зубровки – интересный вопрос.

На самом деле, зубровка такая же польская, как и украинская, и белорусская. Трава-зубровка, по-украински чаполоч, у нас растет так же, как у соседей.

Мы взяли свое технологией – у нас все просто: вручную собирают траву, делают спиртовую настойку. Как во времена казачества. Кто-то, вероятно, захочет поспорить: мол, польская зубровка – все-таки классика, это стандарт. Может, и стандарт, только уже не очень польский: завод по ее производству давно принадлежит российскому холдингу. Мне кажется, в таком случае, если тебе нравится какой-то напиток, лучше покупать свой и платить своим производителям.

– Скоро зимние праздники, и люди потихоньку запасаются продуктами для праздничного стола. В том числе алкогольными напитками: пьешь или не пьешь, а гостям предложишь. Чем ваша продукция отличается от продукции конкурентов – почему я должна пойти и купить именно KOZAЦЬКА PADA?

– Выделяться всегда нужно качеством. Когда наша компания, успешно занимавшаяся продажей спиртных напитков (столь успешно, что стала №1 в Украине), решила заняться еще и производством, возник очень важный вопрос: где же строить завод? Как люди, которые что-то смыслят в логистике и продажах, мы понимали: он должен быть расположен в центре страны. Но выгодное расположение – это плюс для компании, а какой бонус получит потребитель? Ему же не скажешь: покупай нашу продукцию, потому что у нас завод хорошо размещен.

Понятно, что ничего нового к формуле спирта мы не добавим, и новую формулу не изобретем. Тогда с чем можно экспериментировать? С водой! И вот для того, чтобы найти "правильную" воду, которая не нуждалась бы в дополнительной очистке с помощью химических веществ, были приглашены лучшие геологи Украины. В итоге нужную воду нашли в Черкасской области.

– "Черкасское вино" вернулось?

– Выходит, что так! Завод построили с нуля, в чистом поле, по последнему слову техники – с использованием самых современных технологий. Это именно тот случай, когда хорошо, что мы – молодой бренд: нам не приходится "донашивать" то, что осталось с советских времен, и ломать голову, как адаптировать устаревшее производство под нынешние реалии.

Я всегда говорю, что старые у нас только рецепты. А технологии и подход – самые новые! Пожалуй, поэтому авторитетное издание Drinks International в 2021 году назвало KOZAЦЬКА PADA самым быстрорастущим брендом в мире.

– Это действительно достижение.

– Мир постепенно узнает о KOZAЦЬКА PADA, ведь продукция нашего холдинга экспортируется в более чем 40 стран, – и в то же время узнает что-то новое об Украине.

Если вы видели нашу водку, вы видели, как она оформлена. Казак, сабля, бандура, волк (символ казаков-характерников), мантра-заговор – такими пользовались характерники, о которых говорили: "Нарисует на стене лодку – и поплывет".

Весь мир давно знает, что ром – это пираты с Карибских островов, а виски – свободолюбивые шотландцы и ирландцы. Наша цель – чтобы со временем в разных странах мира закрепилась ассоциация: водка – это украинский казак. Не голодранец или пьяница, а мужественный воин, одинаково хорошо владеющий как саблей, так и словом.

– Когда в Украине появится музей водки? Вы, кстати, были в том, что в Варшаве?

– Честно: не был. Сайт смотрел, но сказать, что очень потрясен, не могу. Думаю, мы сможем лучше.

И вообще, соревноваться стоит только с самим собой – и ставить цель в следующем году стать лучше, чем ты сейчас.

– Можем ли мы сказать, что это и есть секрет успеха бренда KOZAЦЬКА PADA?

– Можем. И даже что пожелание – к Новому году!