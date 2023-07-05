Был верен присяге и народу: в боях против РФ погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области

В Донецкой области погиб украинский защитник из Ивано-Франковской области 41-летний Николай Воронцов. Герой пал 4 июля в бою под Константиновкой в Донецкой области.

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О смерти земляка сообщил председатель Долинской общины Иван Дырив на своей странице в Facebook.

Николай Воронцов родился 24 февраля 1982 года, жил в Долине. Его мобилизовали 14 февраля 2023 года. Николай был солдатом 1 пулеметного отделения пулеметного взвода 2 стрелковой роты.

Свой последний бой Герой принял в Донецкой области в районе Константиновки, где погиб в результате артиллерийского обстрела врага.

"Верный присяге и украинскому народу воин мужественно исполнял свой военный долг и погиб за свободное и мирное будущее Украины как герой. Вечное ему уважение и память, благодарность наших сердец", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о времени и месте прощания с Героем и похорон сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Донетчине в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения из Винницкой области.

Под Бахмутом Донецкой области погиб львовский ресторатор и бренд-шеф Андрей Гудыма. Прощание с ним состоится в четверг, 6 июля, в 11.00 в Гарнизонном храме во Львове.

Также 4 июля в Киеве в Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось. Женщина получила тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня.

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