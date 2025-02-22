Был в 70 метрах от берега: в Днепре спасли собаку, которая провалилась под лед на реке. Фото

Днем 21 февраля в городе Днепр сотрудники ГСЧС спасли собаку, которая провалилась под лед. Инцидент произошел в Амур-Нижнеднепровском районе.

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По прибытию на место происшествия у спасателей было всего несколько минут, ведь животное из последних сил держалось за лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудники ГСЧС установили, что собака находится ориентировочно в 70 метрах от берега в ледяной воде. С помощью катера на воздушной подушке специалисты ГСЧС достали измученного четырехлапого и доставили на берег.

К месту вызова привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в Дарницком районе Киева 21 февраля спасатели вытащили из Днепра утонувший накануне автомобиль. Событие произошло на Осокорках.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева водолазы ГСЧС пришли на помощь собаке. Четвероногий бросился к лебедю, которого заметил на льду в Днепре, но провалился в воду.

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