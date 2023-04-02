Был свидетелем в Гааге: история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В феврале 2023 года в Гааге прошел народный суд над президентом России. Символический, но важный процесс с участием настоящих судей и прокуроров. Были даны доказательства совершения Владимиром Путиным военных преступлений в Украине и призваны к обвинительному приговору. Среди свидетелей в суде были украинцы, доверившие свои истории о войне Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Один из них – Владимир Ободзинский из Юровки Житомирской области.

Видео дня

Из-за российской агрессии Владимир потерял самых дорогих. Бомбы убили в его доме три поколения семьи: жену, дочь с годовалыми внуками-близнецами и сына-подростка. После трагедии мужчина рассказал свою историю для Музея – послушать его можно по ссылке bit.ly/3TVXbRa

Недавно Владимир снова поговорил с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова: о том, как выступил свидетелем против Путина в Гааге и как участники процесса восприняли его собственную историю.

"Там были прокуроры из Канады, из Америки, из Бангладеш и из Франции. Они просто подходили и говорили, что я мужественный человек и правильно делаю, что доказываю все это. Женщина-судья вообще сидела и плакала. Такая сейчас жизнь: сегодня живешь, завтра прилетело - и все, тебя нет. А твои показания останутся", - делится Владимир.

По словам прокурора, показания, предоставленные украинцами на народном суде, будут добавлены к делу во время официального уголовного суда над Путиным в Гааге.

"Народный суд – это первая ласточка. Хотелось бы дожить до того, чтобы путина вместе с Лукашенко судить в Гааге. Дождаться реального суда, реального заключения. Тысячи людей причастны к тому, что делается в Украине… чтобы все понесли наказание. Но в первую очередь, это Путин и Лукашенко", – подчеркивает Владимир. Слушайте его рассказ из первых уст по ссылке bit.ly/3JZT3eb

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.