'Был примером настоящего офицера': создана петиция о награждении подполковника Чумаченко, отличившегося в боях за Украину

Месяц назад, 24 августа, в Кривом Роге простились с украинским воином-разведчиком, 44-летним подполковником Михаилом Чумаченко (позывной "Мастер"). Тогда информации о защитнике было мало, сейчас понятно почему – военный в запасе мобилизовался в ВСУ в марте 2022-го и возглавил отряд спецназначения, но погиб не на фронте.

Родные рассказали о его героическом военном пути и попросили президента почтить заслуги офицера орденом Богдана Хмельницкого II степени. Украинцев призвали подписать соответствующую петицию на сайте ОПУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Михаил Чумаченко был подполковником воинской части А4788, командиром отряда поддержки спецопераций. Вместе с женой, известной волонтером из Днепра Екатериной Чижик, активно занимался волонтерской деятельностью.

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Жизнь опытного военного оборвалась 21 августа в аварии на криворожской трассе. Тогда семья ехала в Кривой Рог. Мужчина погиб на месте, его жену в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Что известно о подполковнике Чумаченко

"Он был примером настоящего офицера и командира для своих подчиненных, пользовался безоговорочным авторитетом и уважением среди них. Знал лично каждого бойца своего подразделения и был в курсе личных проблем каждого, принимал меры по решению таких проблем. Он смог в полной мере передать богатый опыт подчиненным, которые были готовы идти за своим командиром на любые задачи", – говорится в петиции, автором которой является Ольга Мазалевская.

За плечами подполковника Чумаченко – окончание Одесского института Сухопутных войск в 2000 году, военная служба на должностях командира взвода, командира разведывательного взвода, офицера отделения разведки штаба, замкомандира батальона, старшего офицера отдела планирования и координации разведки, начальника группы.

Михаил Чумаченко принимал участие в миротворческой миссии ООН в составе украинского контингента на территории Ирака (2004-2005), а также в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014-2015 годах.

Военнослужащий на высоком уровне владел английским и немецким языками. В период между миротворческой миссией и АТО окончил (2013 год) Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского по специальности "боевое применение и управление действиями воинских частей Сухопутных войск", получив квалификацию профессионала военного управления в сфере обороны, офицера военного управления оперативно-тактического уровня.

"Выполнял работу глубинной разведки в тылу врага. Группа Михаила Чумаченко одной из первых юридически правильно зафиксировала присутствие регулярной российской армии на территории Украины, что позволило подавать иски в международные суды и получать санкции против России", – отмечается в петиции.

У подполковника Чумаченко был опыт службы в разведывательных подразделениях и органах управления разведки. В то же время он обладал отличными тактическими и боевыми способностями, позволяющими ему выполнять задачи вовремя и по сохранению личного состава подчиненных подразделений.

Возглавляемая им разведывательная группа разведывательной роты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время АТО в 2014-м успешно выполняла ряд разведывательных задач по выявлению подразделений врага и недопущению внезапных нападений на украинских военных.

Во время освобождения части Донетчины от незаконных вооруженных формирований с мая по октябрь 2014 года разведчики под руководством Чумаченко проводили разведку и наведение средств поражения на блокпосты и взводные опорные пункты врага.

"В 2014 году после одной из операций в тылу врага, возвращаясь к месту дислокации, спас жизнь раненого танкиста, которого взял с собой в группу. Увидев вражеский блокпост, силами своей группы занял его и передал основным силам ВСУ. Удерживал указанные позиции около 10 суток, пока в группе не появился первый раненый. После этого отдал приказ вернуться на базу. Также, находясь в тылу врага, захватил вражеский БТР, на котором и вернулся к своим позициям с группой в полном составе", – рассказала автор петиции.

В должности командира группы подполковник Чумаченко руководил обеспечением "дороги жизни" Донецкого аэропорта (2014 год). А в течение 2015 года в составе отдела разведки ОКП сектора "Д" своими высокими профессиональными действиями способствовал успешной организации и координации мероприятий по добыче разведывательных данных в интересах проведения оборонительной операции, что обеспечило командование данными для своевременного и эффективного огневого поражения врага в соответствующих зонах ответственности.

Михаил Чумаченко награжден рядом отличий: орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, отличием 74-го отдельного разведывательного батальона I степени, медалью "Защитнику Днепропетровска от сепаратизма", почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ІІ степени, памятным нагрудным знаком "Воин-миротворец", медалью "15 лет Вооруженным силам Украины", медалью "За добросовестную службу" ІІІ и ІІ степени.

В 2016 году военный был уволен со службы в запас по состоянию здоровья. В мирной жизни он волонтерил вместе с супругой. В 2020-м получил еще один диплом магистра по специальности "публичное управление и администрирование", окончив Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии управления при президенте Украины.

Но после полномасштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года мужчина не мог оставаться в стороне от событий и продолжил быть верным присяге и украинскому народу. Благодаря созданной сети оперативных источников в тылу врага он получал данные относительно расположения и перемещения российской техники. Благодаря грамотно организованной агентурной работе проводился постоянный мониторинг прессования вражеских войск на временно оккупированных территориях в Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.

"Неоднократно по полученным координатам наносилось огневое поражение российских оккупационных войск. Также проводилась работа по информационному обеспечению движения сопротивления на ВОТ Украины. Фиксировались номера и марки авто, маршруты передвижения, адреса проживания предателей Украины и т. д.", – подчеркнула автор текста.

Также добавила, что именно по координатам Чумаченко были нанесены потери врагу на территории Мелитопольского аэродрома, в частности уничтожены ЗРК С-300 и командно-штабная машина, которыми оккупанты цинично поразили роддом в Вольнянске.

Как указано в петиции, есть подтверждение поражения ЗРК "Тор" на территории Мелитопольского аэродрома и Херсонской области рядом с селом Черноморка, а еще значительное поражение офицерского состава – 23 офицера чеченского подразделения "Ахмат" – в с. Михайловка Запорожской области. Кроме этого, около 20 российских офицеров были ликвидированы по координатам Чумаченко в с. Плодородное на Запорожье. А в Токмаке уничтожен склад БК и ГСМ оккупантов.

В марте 2022 года Михаил Чумаченко снова встал в ряды ВСУ. Его назначили командиром отряда специального назначения, который формировался с нуля, в основном из впервые мобилизованных военнослужащих. Именно благодаря своим навыкам и опыту, профессионализму военный смог подготовить личный состав на высоком уровне, обеспечив его готовность планировать и выполнять задачи любого уровня сложности.

"Они участвовали в боевых действиях за защиту Бахмута в период с ноября 2022-го по январь 2023 года. За указанный период подразделение показало высокий уровень боеготовности, эффективности выполнения задач и коммуникации. В рамках обучения личного состава в 2023 году инструкторами войск НАТО последними был отмечен высокий уровень подготовки личного состава отряда, как боевых подразделений, так и штаба", – говорится в тексте.

Совместно с другими подразделениями Сил обороны подполковник Чумаченко занимался работой по сбору и анализу разведывательных данных, с привлечением подпольной сети на оккупированных территориях, благодаря чему неоднократно были нанесены результативные удары по силам врага, в основном на Запорожском направлении, которые имели подтверждение.

Так говорит автор петиции, добавляя, что Михаил Чумаченко был командиром, за которым подчиненные были готовы идти в бой; гражданином, искренне защищавшим свое государство и стоявшим на защите независимости Украины; образцовым семьянином, который очень любил свою семью и мечтал о семейном фермерском деле.

Трагическая гибель подполковника стала невосполнимой потерей его подразделения и воинской части. Однако отобранное, подготовленное и слаженное им подразделение, несмотря на потерю своего командира, продолжило выполнять задачи по обороне Украины, воплощая главные принципы национальной независимости, преданно и мужественно продолжать его дело.

"Учитывая высокий профессионализм, преданность украинскому народу в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, высокие показатели обученности и выполнения боевых задач подчиненным подразделением, результативную личную работу с подпольными сетями и силами обороны страны, за нанесение ударов по стратегически важным объектам и скоплению врага, подполковник Чумаченко М. М. достойный награждения государственной наградой Украины – орденом "Богдана Хмельницкого" ІІ степени (посмертно)", – подытожила автор петиции.

Обратим внимание, что она была опубликована на сайте президента 15 сентября 2023 года. Ныне собрано чуть более 4,5 тысячи подписей из 25 000 необходимых. До завершения голосования осталось 82 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Его смерть была мгновенной, дома военного не дождалась невеста. Друзья бойца попросили подписать петицию о присвоении ему звания Героя (посмертно).

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