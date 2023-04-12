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"Был патриотом до последнего вздоха": в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото

Ольга Липич
Общество
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'Был патриотом до последнего вздоха': в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото

В Житомире простились с героическим украинским военным Юрием Тетеруком, которому было всего 28 лет. Защитник погиб, защищая Украину от российского вторжения на востоке 7 апреля 2023 года.

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В последний путь воина провели 11 апреля в Свято-Михайловском Соборе. Об этом сообщило издание "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

''Был патриотом до последнего вздоха'': в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото

Военный, который пожертвовал своей жизнью, чтобы миллионы людей могли встретить завтрашний день, начал защищать восток Украины еще с 2014 года, когда война началась на Донбассе. В начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года он сразу пошел в военкомат и без колебаний отправился на фронт.

''Был патриотом до последнего вздоха'': в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото

По словам Ярослава Весельского, который возглавляет Житомирский городской центр помощи участникам боевых действий, Юрий Тетерук служил в одной из десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Он погиб во время выполнения боевого задания на одном из наиболее опасных направлений фронта.

''Был патриотом до последнего вздоха'': в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото
''Был патриотом до последнего вздоха'': в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото

Отец погибшего бойца Александр рассказал, что последний раз говорил с сыном 5 апреля, а уже через два дня его не стало. Тогда Юрий делился с отцом переживаниями и говорил о ситуации на востоке.

По словам побратима павшего воина, он был настоящим патриотом и очень любил родную страну.

"Мы обязательно отомстим за его смерть и за все смерти наших павших побратимов. И будем стоять до конца за нашу свободу", – сказал он.

''Был патриотом до последнего вздоха'': в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российской оккупационной армией погиб защитник Украины из Львовской области Александр Бондарук. Боец получил несовместимое с жизнью ранение 5 апреля во время выполнения боевого задания.

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