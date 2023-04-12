''Был патриотом до последнего вздоха'': в Житомире простились с погибшим на востоке 28-летним воином Юрием Тетеруком. Фото

В Житомире простились с героическим украинским военным Юрием Тетеруком, которому было всего 28 лет. Защитник погиб, защищая Украину от российского вторжения на востоке 7 апреля 2023 года.

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В последний путь воина провели 11 апреля в Свято-Михайловском Соборе. Об этом сообщило издание "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военный, который пожертвовал своей жизнью, чтобы миллионы людей могли встретить завтрашний день, начал защищать восток Украины еще с 2014 года, когда война началась на Донбассе. В начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года он сразу пошел в военкомат и без колебаний отправился на фронт.

По словам Ярослава Весельского, который возглавляет Житомирский городской центр помощи участникам боевых действий, Юрий Тетерук служил в одной из десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Он погиб во время выполнения боевого задания на одном из наиболее опасных направлений фронта.

Отец погибшего бойца Александр рассказал, что последний раз говорил с сыном 5 апреля, а уже через два дня его не стало. Тогда Юрий делился с отцом переживаниями и говорил о ситуации на востоке.

По словам побратима павшего воина, он был настоящим патриотом и очень любил родную страну.

"Мы обязательно отомстим за его смерть и за все смерти наших павших побратимов. И будем стоять до конца за нашу свободу", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российской оккупационной армией погиб защитник Украины из Львовской области Александр Бондарук. Боец получил несовместимое с жизнью ранение 5 апреля во время выполнения боевого задания.

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