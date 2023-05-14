Был очень отзывчивым человеком: в боях за Украину погиб наводчик из Ирпеня. Фото Героя

Тяжелая утрата постигла Украину, поскольку очередной ее герой погиб, защищая свободное и мирное будущее. На этот раз вражеский обстрел у села Богдановка Донецкой области унес жизнь 37-летнего Ивана Минугалиева, который родился и жил в Ирпени Киевской области.

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Трагическую новость сообщил глава Ирпенского городского совета Александр Маркушин на своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования большой и дружной семье защитника, которая так и не дождалась его домой.

У погибшего героя остались дочь, мать, сестра и брат. Большую часть своей жизни он посвятил обустройству уюта в домах украинцев – производил мебель.

"Иван был призван на военную службу после вторжения российских войск, где был наводчиком горно-штурмового отделения, горно-штурмового взвода, горно-штурмовой роты воинской части А3892. К сожалению, коварный обстрел не дал ему увидеть окончание войны и мира в Украине. Мы запомним его, как отзывчивого и чуткого человека", – написал мэр.

Вечная память защитнику Украины и поклон родителям за такого сына!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении.

"Влад всегда доводил дело до конца и хотел сделать еще больше. Небо забирает лучших, но он всегда останется в нашей памяти и наших сердцах... Вечная Слава и Честь! Помним! Отомстим!" – написали в эпитафии.

Также на Донецком направлении принял смерть 26-летний Иван Айварович из Львовской области. Он погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны.

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