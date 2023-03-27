Был настоящим патриотом Украины: в боях под Бахмутом погиб журналист и воин Александр Цахнив. Фото

Украинский журналист Александр Цахнив погиб в бою на Бахмутском направлении, защищая родной край от российского нашествия. Он стал в ряды ВСУ и боролся за свободную Донетчину, за нее и отдал жизнь.

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Мужчине навсегда осталось 37 лет. О потере коллеги сообщило информационное агентство "Вовремя" (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Александр Цахнив был родом из шахтерского городка Селидово. Весь его профессиональный путь был полон любви к Украине и родной Донетчине. До того, как прийти в журналистику, Саша был координатором движения "Сильные громады" и неустанно занимался демократическим развитием региона – организовывал общественные мероприятия инициативы, культурные события; был неравнодушен к развитию украинского Востока", – говорится в материале.

Отмечается, что Александр никогда не терпел несправедливости. Поэтому, став частью команды издания, взял на себя очень важную роль – писал о коррупции в городах Донетчины, нечестных чиновниках и том, что мешало людям жить достойно на своей земле. Проводить антикоррупционное расследование ему помогал опыт работы в казначейской службе. Коллеги говорят, что только он мог, вооружившись терпением и внимательностью, разобраться в разных схемах и цифрах. Без преувеличения мужчина был честью и совестью коллектива информагентства.

"С ним всегда было о чем поговорить: от новинок в кино до теорий философии. Это был светлый человек с широким мировоззрением и обостренными добродетелями. Он был настоящим патриотом страны не на словах, а на деле, потому что делал от себя все, чтобы и родной край и наше общество становились лучше… Это огромная потеря для всех нас", – поделились воспоминаниями его коллеги.

Также Александр Цахнив был талантливым музыкантом – мастерски владел гитарой, иногда играл в группе и всегда украшал любое мероприятие своей игрой.

Оставить информационный фронт и сменить его на фронт мужчина добровольно решил в начале полномасштабного вторжения, потому что, как всегда, он не смог сидеть на месте, видя несправедливость.

Александр Цахнив погиб, бороня позиции на Бахмутском направлении во время обстрела врага. Он был достойным воином, который до последнего вздоха защищал Украину.

"К сожалению, на этой войне мы теряем именно таких людей – неравнодушных, мотивированных, талантливых. Тех, кто должен вести нашу страну в желаемое будущее…" – отметили в издании.

У Героя остались родители, брат и любимая девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне простились с павшим на фронте 52-летним военным Сергеем Ковбаром. Герой вступил в ряды украинской армии в начале полномасштабного вторжения России, а последний бой принял в городе Часов Яр на Донетчине. За несколько недель до гибели он дал завещание семье.

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