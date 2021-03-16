Был ли в СССР стриптиз: блогер опубликовал редкое фото

Блогер Максим Мирович ответил на популярный вопрос о том, что в Советском союзе якобы не было стриптиза.

Как он написал на своем блоге в Livejournal, в одной из подборок редких снимков ему попалось черно-белое фото, на котором полуобнаженная девушка танцует возле пилона.

Кадр можно посмотреть по ссылке.

"Как вы знаете, официально считается, что в СССР стриптиза и секса "не было", но недавно в одной из подборок редких снимков мне попался вот такой кадр, на котором красивая девушка танцует самый настоящий стриптиз", – сказано в сообщении.

Он уточнил, что на фотоподборке написано, что снимок сделан известным фотографом Марком Штейнбоком из прогрессивного советского журнала "Огонек" в СССР восьмидесятых годов.

"Не знаю, что и думать. Вы сталкивались с чем-то подобным в СССР? Или это уже времена Перестройки, когда всё стало можно?" – отметил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фрагмент, на котором запечатлено появление знаменитой исторической фразы "в СССР секса нет". Впервые она прозвучала в одном из советско-американских телемостов.